「お菓子って、こんなに簡単？」おやつラボさんの新しいレシピ本『TJMOOK 世にも簡単なおやつのレシピ』が発売！

Nadia株式会社

Nadia株式会社（東京都港区／代表取締役社長 葛城嘉紀）にて運営している料理メディア・Nadia（ナディア）（URL：https://oceans-nadia.com/）で活躍する、身近な食材で作るお菓子のレシピ動画が好評なNadia Artistのおやつラボさんによる3冊目のレシピ本『TJMOOK 世にも簡単なおやつのレシピ』（宝島社、1,540円（税込））が10月8日（水）に発売となりました。

失敗知らず！おうちで気軽に作れるおやつレシピ集

おやつラボさんは、夫であるマスターさんがレシピ＆お菓子作り、妻であるゆりぼーさんが動画編集をするという夫婦ユニット。身近な材料や道具を使って本格的な味に仕上げる工夫を重ね、YouTubeやInstagramで多くのファンに支持されています。

マスターさんがお菓子作りに興味を持ったのは、小学生のころ。母のためにクッキーを作ってあげようと思ったのがきっかけだったそう。当時はスポンジケーキにも挑戦しましたが、失敗の連続。それでも毎日のように研究を重ね、ようやく理想のふわふわ食感を完成させたそうです。お子さんが生まれたのをきっかけにお菓子作りを再開し、YouTubeに投稿した動画が話題に。今では多くのファンに支持される存在となり、工房もオープンして、ますますお菓子作りに心を込めています。

おやつラボさんのレシピの魅力は、特別な技術や高価な材料に頼らなくても、身近な食材と100円ショップの道具で本格的に仕上げられるところ。今回の新刊では、さらに動画では伝えきれなかった細かなコツや注意点を丁寧に補足し、誰でも同じように美味しく作れるよう工夫されています。

さらに、普段は「お菓子作りはちょっと苦手」と話すゆりぼーさん自身が、代表して試作を重ねた一冊。初心者でも思わず「これならで作れそう！」と感じられるレシピがそろっています。お菓子作りに自信がない方はもちろん、お子さんと一緒に楽しみたいご家庭にもぴったりの一冊です。

気軽に作れて本格味！不器用さんでも安心♪

この本は、難しい手順や特別な材料を使わずに、身近な材料で作れるおやつレシピをたっぷり収録。電子レンジや卵焼き器など普段の調理器具でできるから、思い立ったときにすぐ挑戦できます。子どもと一緒に作れる簡単レシピから、イベントで喜ばれる華やかなおやつまで、作る楽しさと食べる喜びが詰まった一冊です。

材料3つでできる！シンプル＆お手軽レシピ

できる限り使う食材を少なくまとめた今回のレシピ本。メインの材料がたった3つだけで完成するレシピも多数登場します。材料が少ない分、工程もシンプルなので、日々のおやつ作りにぴったり。忙しい日でも手軽に作れるおやつがそろっているので、「ちょっと甘いものが欲しいな」というときにも大活躍すること間違いなしです。

イベントにも映える！季節のおやつレシピ

バレンタインやクリスマスをはじめ、季節のイベントに欠かせないおやつ。お店で買うのもいいけれど、手作りならではの温かみやアレンジの楽しさがあります。この本には、そんなイベントシーンで活躍する華やかなおやつレシピも掲載。家族や友人へのプレゼントにもぴったりで、思い出に残るひとときを演出してくれます。

掲載レシピをピックアップしてご紹介！今すぐ食べたい！旬のさつまいもスイーツ3選

定番のショートケーキやクッキーに加え、季節を感じられるレシピも多数掲載されています。今のおすすめは、秋の味覚・さつまいもを使ったおやつ。手軽に作れるので、思い立ったときに気軽にチャレンジできます。

本プレスリリースでは特別に、その中から“旬を楽しめるさつまいもスイーツ”をご紹介。おやつ作りをもっと身近にしてくれるアイデアを、ぜひチェックしてみてください。

もちもちサクサク！やみつきになるおさつボール

外はこんがり、中はもちっとした食感が楽しいおさつボール。白玉粉を加えることで生まれる弾力がクセになり、ひと口サイズでつい手が伸びます。そのままでも美味しく味わえますが、練乳をかければ一気にスイーツ感がアップします。

▶【もちもちおさつボール】超簡単♪クセになるもちもち感！(https://oceans-nadia.com/user/364420/recipe/447440)

香ばしい焼き目が◎！優しい甘さのさつまいもケーキ

しっとりとした食感に、表面のこんがり焼き色がアクセントになったさつまいもケーキです。バター不使用でさつまいもの自然な甘みと香ばしさが口いっぱいに広がる、ヘルシーケーキです。黒ごまの風味が加わり、ほっと落ち着く味わいに。素朴で飽きのこない美味しさで、朝食やおやつにもおすすめです。

▶【さつまいもケーキ】しっとり(ハート)バター不使用♪(https://oceans-nadia.com/user/364420/recipe/447173)

ホクホク食感がたまらない！スイートポテト

秋の定番スイーツのスイートポテト。材料はたった5つで、さつまいものホクホク感をしっかり堪能できます。焼き上がりの表面はツヤっと美しく、見た目にも華やか。子どもから大人まで幅広く喜ばれる、季節の手作りおやつです。

▶【スイートポテト】材料５つ！ホクホク食感がたまらない！(https://oceans-nadia.com/user/364420/recipe/511544)

お菓子作りは「ちょっと大変そう」と思いがちですが、おやつラボさんのレシピは材料や工程がシンプルで、ぐっと身近に感じられます。イベントに合わせてお菓子を手作りできれば、日常が少し特別な時間に早変わり。おやつラボさんの新刊は、そんな毎日に寄り添ってくれる心強い味方です。ぜひ手に取って、家族や友人と一緒におうちおやつを楽しんでみてください。

商品概要

『TJMOOK 世にも簡単なおやつのレシピ』

定価：1,540円（税込）

発売日：2025年10月8日

出版社：宝島社

全国の書店、もしくはネット書店にてぜひお買い求めください。

▶Amazonはこちら(https://www.amazon.co.jp/dp/4299070798)

▶楽天ブックスはこちら(https://books.rakuten.co.jp/rb/18346876/)

＜おやつラボ・プロフィール＞

夫であるマスターさんがレシピ＆お菓子作り、妻であるゆりぼーさんが動画編集をするという、夫婦ユニット。夫婦二人三脚で届けるコンテンツは、親しみやすさとクオリティの高さが両立しており、「身近な材料で作れるのに専門店のような仕上がり」と人気に。SNSを中心に、日々多くのフォロワーを魅了している注目のおやつクリエイター。

▶おやつラボさんのNadiaのレシピページはこちら(https://oceans-nadia.com/user/364420)

料理メディア「Nadia」について

Nadiaはプロの料理家のおいしいレシピが集まる料理メディアです。現在月間2,000万人の方にご利用いただいています。Nadiaにレシピを投稿するのは、独自の審査を通過したテレビ・出版・Instagramなどで活躍する1,000名超の料理家、料理研究家、料理インフルエンサー（インスタグラマー）で、通称「Nadia Artist」たち。彼らの投稿するクオリティの高いレシピは、「つくりやすくておいしいレシピばかり」と人気を集めています。

尚、Nadia Artistの総フォロワー数は2025年10月時点で合計6,000万人を超え、そのインフルエンサー力についても、さまざまな食品・調理器具・家電メーカーさま、出版社さまからご注目いただいております。

また、株式会社宝島社から「Nadia Artistシリーズ」、株式会社ワン・パブリッシングから「Nadia Books」、2023年からは株式会社KADOKAWAから「Nadia Collection」と3つのレーベルで出版も行っております。

弊社ではさまざまな広告メニューをご用意しております。ぜひお気軽にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

▶料理メディア「Nadia」(https://oceans-nadia.com/)

▶Nadiaとは(https://oceans-nadia.com/about-nadia)

▶「Nadia」公式アプリ（iOS/Android）(https://oceans-nadia.com/app)

▶広告掲載について(https://oceans-nadia.com/special_sites/for_client_ad)

▶Nadia Artist募集ページ(https://oceans-nadia.com/special_sites/join_nadia_artist)

＜Nadia株式会社について＞

会社名： Nadia株式会社

設立：2012年7月5日

代表者：代表取締役社長 葛城 嘉紀

URL：https://nadia-corp.co.jp/

所在地：〒108-0074 東京都港区高輪2-16-4 STOCKビル 2F・3F

事業内容：インターネットメディア事業（Nadia）、料理家マネジメント事業（Nadia Management）、広告・企画制作・PR事業

