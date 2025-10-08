50年後も、ラグジュアリーな毎日を【昭和西川】大阪ショールームの無料体験会に【ムートンシーツ】が登場＜10月11日（土）～13日（月・祝）3日間限定＞
10月11日（土）～13日（月・祝）の3日間、昭和西川の大阪ショールームにて「MuAtsu(ムアツ)・ムートンシーツ体験会」を開催いたします。今回は通常開催のムアツに加え、ふんわりと包み込まれるような寝心地の「ムートンシーツ」が登場。理想の寝具と言われるムートンシーツの魅力をぜひご体感ください！
■ムートンの特長
ムートンは保温性や肌触り、体圧分散性、吸放湿性、防汚性に優れており、快適な睡眠環境の条件を満たしているまさに「理想の寝具」です。
昭和西川のムートンシーツはオーストラリア南東部に位置するビクトリア州で育てられたショーンラムを使用しています。※一部商品を除きます
その中でも良質なムートンのみを選別してお届けいたします。
■ネット限定商品から販売会限定商品まで特別価格でご案内
話題の「30年MuAtsu（ムアツ）」を含むムアツシリーズも含む高品質寝具をすべてお試しいただけます！
※一部対象外の商品（ムアツマットレスを含む）がございます。
■会場限定！豪華7大特典をお届け
品揃え豊富な寝具各種を特別価格にてお買い求めいただけます。
今ならご来場だけで毎日先着20組様に来場御礼品進呈中！
ぜひ大阪ショールームに足をお運びください！
【昭和西川大阪ショールーム販売会概要】 ＜3日間限定＞
・開催期間：10月11日（土）～13日（月・祝）10時～17時
・開催場所：〒541-0052 大阪市中央区安土町1-7-20 新トヤマビル7F
・電話 ：0120-711-095（平日10時～17時）
※開催当日（土・日）の電話番号につきましては、来場予約のメールにてご案内させていただきます。 また駐車場はございません、ご了承ください。
URL：https://www.nishikawa-store.com/pages/lp-osaka
【会社概要】
会社名：昭和西川株式会社
本社所在地：〒103-0007東京都中央区日本橋浜町1-4-15
代表者：西川 惠
URL：https://www.showanishikawa.co.jp/