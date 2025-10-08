50年後も、ラグジュアリーな毎日を【昭和西川】大阪ショールームの無料体験会に【ムートンシーツ】が登場＜10月11日（土）～13日（月・祝）3日間限定＞

昭和西川株式会社

10月11日（土）～13日（月・祝）の3日間、昭和西川の大阪ショールームにて「MuAtsu(ムアツ)・ムートンシーツ体験会」を開催いたします。今回は通常開催のムアツに加え、ふんわりと包み込まれるような寝心地の「ムートンシーツ」が登場。理想の寝具と言われるムートンシーツの魅力をぜひご体感ください！




■ムートンの特長



ムートンは保温性や肌触り、体圧分散性、吸放湿性、防汚性に優れており、快適な睡眠環境の条件を満たしているまさに「理想の寝具」です。



昭和西川のムートンシーツはオーストラリア南東部に位置するビクトリア州で育てられたショーンラムを使用しています。※一部商品を除きます


その中でも良質なムートンのみを選別してお届けいたします。




■ネット限定商品から販売会限定商品まで特別価格でご案内


話題の「30年MuAtsu（ムアツ）」を含むムアツシリーズも含む高品質寝具をすべてお試しいただけます！


※一部対象外の商品（ムアツマットレスを含む）がございます。





■会場限定！豪華7大特典をお届け



品揃え豊富な寝具各種を特別価格にてお買い求めいただけます。




今ならご来場だけで毎日先着20組様に来場御礼品進呈中！


ぜひ大阪ショールームに足をお運びください！




【昭和西川大阪ショールーム販売会概要】 ＜3日間限定＞


・開催期間：10月11日（土）～13日（月・祝）10時～17時


・開催場所：〒541-0052　大阪市中央区安土町1-7-20 新トヤマビル7F


・電話　　：0120-711-095（平日10時～17時）


※開催当日（土・日）の電話番号につきましては、来場予約のメールにてご案内させていただきます。 また駐車場はございません、ご了承ください。


URL：https://www.nishikawa-store.com/pages/lp-osaka




【会社概要】


会社名：昭和西川株式会社


本社所在地：〒103-0007東京都中央区日本橋浜町1-4-15


代表者：西川 惠


URL：https://www.showanishikawa.co.jp/