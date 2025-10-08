TOKIUM、日本最大級のDX総合展 Japan DX Week【秋】に出展

株式会社TOKIUM

経理AIエージェントを提供する株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎 賢一、以下「TOKIUM」）は、2025年10月22日から10月24日までの3日間、幕張メッセで開催されるJapan DX Week【秋】2025 内の「社内業務DX EXPO」と「AI業務自動化展」に出展いたします。

■開催概要

名称：Japan DX Week【秋】2025 「社内業務DX EXPO」「AI業務自動化展」

主催：RX Japan株式会社

開催期間：2025年10月22日(水)～10月24日(金) 各日10:00～17:00

会場：幕張メッセ

出展ブース位置：5ホール AI業務自動化展【A21-6】/6ホール 社内業務DX EXPO【A29-48】

来場事前登録（無料）：https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=1493932213145249-VFT

■出展内容

経費精算クラウド「TOKIUM経費精算」や請求書受領クラウド「TOKIUMインボイス」をはじめとするクラウドサービスに加えて、AIとプロスタッフが連携して経理業務の自動運転を支援する「経理AIエージェント」など、TOKIUMが提供するサービスを幅広くご紹介します。

また、ご来場いただいた方限定で、実際の操作画面を用いたデモンストレーションや導入企業の事例紹介も行います。 経理業務の効率化にご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

■Japan DX Week【秋】2025 とは

Japan DX Weekとは、4つの展示会から構成される日本最大級のDX総合展です。AIやデータを活用したビジネスの活発化、リモートワークの普及による働き方改革、製造現場の効率化など、DXは多岐にわたる分野で社会の課題解決に寄与しています。

最新情報やトレンドを収集できる機会を創出し、各企業の発展と社会課題の解決に貢献しています。

■株式会社TOKIUMについて

設立：2012年6月26日

代表取締役：黒崎賢一

所在地：東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産銀座ビル12階

資本金：100百万円

事業内容：経費精算・請求書管理などの経理AIエージェントの提供

URL：https://corp.tokium.jp/