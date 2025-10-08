＼10月10日は「お好み焼の日」／　OK!!広島 お好み焼まつり 開催!!

広島県

広島で10月10日といえば・・・？そう「ジュージューの日」ということで、お好み焼の日です。広島の食文化には欠かせないお好み焼。

ひろしまブランドショップＴＡＵでは、お好み焼の日である10月10日（金）から10月31日（金）まで「TAU OK!!広島 お好み焼まつり」を開催します。

ひろしまブランドショップＴＡＵ ２階の「広島お好み焼 鯉々」でのお祭りプライスでのお好み焼の提供や、１階物販コーナーにおける２週連続の試食販売会など、お好み焼にちなんだイベントが盛りだくさんです。

この機会にぜひ、ひろしまブランドショップＴＡＵにお越しください。

【イベント概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/13653/table/640_1_6ae457a1555ef8fdd048efcc6000582b.jpg?v=202510090156 ]