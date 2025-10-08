《コーチ》のレディース フレグランスに、ゴールドにきらめく大胆な新作「コーチ ゴールド パルファム」が登場

写真拡大 (全17枚)

ブルーベル・ジャパン株式会社

2025年10月8日(水)発売　コーチ ゴールド パルファム　90mL 20,460円

2025年10月8日(水)、大胆でありながらフェミニン、内に秘めた輝きを解き放つように誘う新フレグランス「コーチ ゴールド パルファム」が登場。



温もりのあるバニラに、やさしく包み込むようなアーモンドブロッサムアコードを重ね、弾けるようなフルーティノートをアクセントに添えました。



コーチのバッグやファッションアクセサリーにあしらわれた「C」のシグネチャーチャームから着想を得た今回の新作は、フレグランスラインに揺るぎない力強さと大胆さをもたらします。クセになるような甘さと、心まで照らすような輝きを併せ持つ、まばゆいフレグランスの誕生です。



新作コーチ ゴールド パルファムについて :
https://bit.ly/46FxpZx



【フレグランス】

この香りを手掛けたのは、マスターパフューマーのルイス・ターナー。



シリーズ初となる高濃度のコーチ ゴールドは、コーチの本拠地であるニューヨークの街が、さんさんと降り注ぐ太陽の光を浴びて金色に輝く光景を彷彿とさせます。









キーノートは力強くセンシュアルなバニラと、豊かなゴールデンアンバー。そこに、アーモンドブロッサムのグルマンでミルキーな甘さがバニラと溶け合い、繊細なフローラルノートが女性らしい優雅さをプラス。さらに、フルーティでスパイシーなピンクペッパーが華やかな輝きを演出します。



トップノート：ピンクペッパー、アップル、ベルガモット


ハートノート：アーモンドブロッサム、ローズウォーター、ペタリア(TM)


ベースノート：バニラ、アンブロフィックス(TM)、シダーウッド




【ボトルデザイン】

ボトル全体をゴールドラッカーで包み、コーチのホース アンド キャリッジをエンボス加工であしらいました。ネック部分にはブランドのアイコン「C」のチャームと、パールカラーのタグを飾り、クラフトマンシップへのこだわりが感じられる仕上がりに。



外箱にもゴールドのテクスチャーを施し、ホース アンド キャリッジのモチーフをエボニーカラーで際立たせています。



エレガントなデザインとパッケージは、ブランドの伝統と職人技への情熱を受け継ぐものです。





コーチ ゴールド パルファム　90mL 20,460円


【広告キャンペーン】


コーチ ゴールドのスピリットを体現するのは、アメリカで女優・プロデューサーとして活躍するストーム・リード。



新キャンペーンでは、陽光が降り注ぐニューヨークの街を舞台に、太陽のような光を放ちながら、にぎわう街を明るく照らします。ゴールドの衣装をまとった彼女は、歩みを進めるたびに人々の視線を集め、この新作フレグランスのようにひときわ輝く存在感を放っています。コーチ ゴールドの香りと太陽のぬくもりのエネルギーを受けながら、鮮やかな個性と本当の自分を堂々と解き放ちます。





「コーチ ゴールドは、ありのままの自分を受け入れ、個性を輝かせることがテーマです。飾らない魅力を自然に引き出してくれます。バニラやアンバーの魅惑的な香りが、自分だけの物語の主人公になったような気分にさせてくれます」


- ストーム・リード





コーチのクリエイティブディレクター、スチュアート・ヴィヴァースは次のようにコメント。


「キャス・バードが撮り下ろしたコーチ ゴールドのキャンペーンビジュアルは、ストーム・リードのナチュラルな魅力を見事に捉えています。作品や人生に向き合う彼女の真摯な姿勢は、“ラグジュアリーは手の届かないところにあるものではなく、身近にあるリアルなものだ” という私のビジョンと重なります。個性と自信にあふれる今の世代のスピリットを表現するフレグランスを創作できたことを、うれしく思います」




【製品名】

コーチ ゴールド パルファム



50mL 13,200円


90mL 20,460円（すべて税込価格）



2025年10月8日（水）発売







新作コーチ ゴールド パルファムについて :
https://bit.ly/46FxpZx



コーチ レディース フレグランス :
https://latelierdesparfums.jp/collections/coach-ladies
その他のコーチ レディース フレグランス ラインナップ

コーチ フレグランス取扱店舗 :
https://latelierdesparfums.jp/pages/shops?&brand=coach



【プレゼントキャンペーン】

コーチ製品を12,320円以上*お買い上げの方に、


コーチ オリジナル イブニングポーチをプレゼントいたします。



*ミニチュアセットのご購入は対象外となります。



期間：2025年10月8日（水）～


※ 数量限定、なくなり次第終了







キャンペーン対象製品はこちら


https://latelierdesparfums.jp/collections/coach-campaign




キャンペーンについて :
https://bit.ly/46FxpZx