ネイキッド×サンリオピューロランド、キキ＆ララ50周年記念のクリスマス特別演出

株式会社ネイキッド

株式会社ネイキッド（英語表記：NAKED, INC.、所在地：東京都渋谷区、代表：村松亮太郎、以下ネイキッド）は、株式会社サンリオエンターテイメント（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：小巻亜矢）が運営するサンリオピューロランド（以下、ピューロランド）で開催される『Puroland Illumination Christmas』とコラボレーションし、リトルツインスターズ（キキ&ララ）の50周年を記念したスペシャルイルミネーション『Twinkle Gift Night』を「Kiki＆Lala トゥインクリングスタジオ」にて2025年11月7日（金）から12月25日（木）まで開催いたします。

■光と物語が織りなす、キキ&ララ50周年記念演出で彩るクリスマス

本企画は、ピューロランド内「Kiki＆Lala トゥインクリングスタジオ」を舞台に、ネイキッドが得意とする光や映像、空間演出を融合させた体験型インスタレーションです。エリアには、月の船、光る噴水、リボンに彩られた家など、ロマンティックでフォトジェニックな景色が広がり、ぬいぐるみと写真を撮ったり、光や音のインタラクションを楽しんだりしながら、キキ＆ララと心つながる特別な時間を過ごせます。ネイキッドがピューロランドとともに贈る本演出は、世代を超えて愛されるキキ&ララのアニバーサリーを祝うとともに、来場者自身が物語を旅するクリスマス限定体験です。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8210/table/1111_1_a5d742a933ac6c18d5031dcca33ccbd4.jpg?v=202510090156 ]



NAKED, INC.（ネイキッド）について

1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。“Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity”を理念に、ジャンルを問わず活動。近年ではリアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022年より、京都のメタバースやAR/VR企画を手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。2025年から、京都駅ビル東広場を舞台に、京都の伝統・食・アートが融合した文化発信を担う『庭プロジェクト』を始動し、観光と日常が交差する新たな文化体験の創出に取り組んでいる。

代表作には、東京駅プロジェクションマッピング『TOKYO HIKARI VISION』、世界で開催中の花の体感型アート展『NAKED FLOWERS』、食×アートの体験型レストラン『TREE by NAKED yoyogi park』、『NAKED桜の新宿御苑2023』、G7広島サミット 社交夕食会演出、シンガポール屈指の動物園マンダイ・ワイルドライフ・リザーブとのコラボイベント、『NAKED meets 二条城』、京都駅ビル東広場のリニューアルプロジェクト『庭プロジェクト』など。

※本リリース掲載の画像を使用する際は、必ず下記の表記を画像近くに記載ください。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.P1710071