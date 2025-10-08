日本最大級のエンジニアコミュニティ「Qiita」がユーザー向けのオフライントークイベント「Qiita Bash『キミたちはClaude Codeをどう使いこなす？』」を開催！

株式会社エイチームホールディングス

創造性と技術力で多様なITサービスを展開する株式会社エイチームホールディングスのグループ会社で、エンジニアに関する知識を記録・共有するためのサービス「Qiita（キータ）」を展開しているQiita株式会社（本社：名古屋市中村区、代表取締役社長：柴田健介）は、オフラインで技術についての知見を共有し合うトークイベント「Qiita Bash」において、2025年11月14日（金）に『キミたちはClaude Codeをどう使いこなす？』を開催します。本イベントではLT（ライトニングトーク）とネットワーキングをご用意し、イベント参加者と登壇者のつながりや、気軽に情報交換や質問ができる場を提供します。

「Qiita Bash」とは？

「Qiita Bash」とは、開催回ごとにテーマを設け、技術についての知見を共有し合う、オフライントークイベントです。Qiitaのユーザーを中心に、テーマについて深い知見を持っている方を募集し、LT（ライトニングトーク）*とネットワーキングの2つのコンテンツを用意します。

本イベントを機に、イベント参加者と登壇者のつながりや、気軽に情報交換や質問ができる場を提供したいと考えています。関心のあるテーマの知見を深めアウトプットするきっかけとして、ぜひご参加ください。

また、今後の開催について、協賛企業も募集いたします。

※ LT（ライトニングトーク）とは、勉強会やイベント、カンファレンスなどで行われる、5分程度の短いプレゼンテーションのことです。

「Qiita Bash」開催の背景

- Qiitaユーザーのアウトプットの機会を新たに創出したい- ユーザー同士がつながるきっかけを生み出したい- ユーザーのニーズに応えるイベントを定期的に開催したい

Qiitaユーザーの中には、Qiitaでの活動をきっかけに書籍の執筆依頼や、大規模なカンファレンスに登壇した方がいらっしゃいます。同社としても、Qiitaを積極的に利用してくださっている方の活躍の場を広げ、エンジニアとしてのアイデンティティ確立の一助となりたく、「Qiita Bash」の開催に至りました。

さらに本イベントへの参加をきっかけに、参加者同士のコミュニケーションが生まれることで、お互い

の知見の共有や人脈の構築など、新しい変化を生み出すきっかけになることを願っています。

今後はエンジニアの皆さまのニーズやQiitaでの記事投稿、タグ、トレンドなども考慮しながら、ユーザーの興味・関心に沿ったイベントをタイムリーに定期開催する予定*です。

※イベントの開催時期や開催頻度などについては、事前の予告なく変更する場合がございます。

開催概要

- テーマ：キミたちはClaude Codeをどう使いこなす？- 開催日時：2025年11月14日（金）19時00分 ～ 21時00分（開場：18時30分）- 開催場所：株式会社いえらぶGROUP- 参加方法：下記URLよりお申し込みください。- 参加費：無料（要事前申込）- 申込URL：https://increments.connpass.com/event/370950

今回のテーマ

今回のQiita Bashのテーマは「キミたちはClaude Codeをどう使いこなす？」です。

AI時代、私たちエンジニアの“開発のしかた”は大きく変わろうとしています。

その変化の最前線にあるのが Claude Code。

自然言語からコードを書かせたり、設計の叩き台にしたり、ペアプロの相棒にしたり。

Claude Codeの登場によって、私たちの開発スタイルは確実に変化しています。

そこで今回のQiita Bashでは、Claude Codeの実践知をシェアするLTイベントを開催します！

あなたの活用事例や現場での工夫、そして失敗談まで、語り合いましょう！

▼ LT発表者募集中

今回の「Qiita Bash」では、Claude Codeについて語りたい方を募集しています。

- Claude Codeで開発フローを回してみた実例- Claude Codeとccusageを組み合わせた効率化Tips- Claude Codeをチーム導入するときに工夫したこと

など

プレゼン経験の有無は問いません！初めて登壇する方も大歓迎です！

あなたの経験や視点が、このイベントをより豊かにするはずです。

協賛企業の募集について

「Qiita Bash」では、各回にて会場を提供していただく協賛企業を募集しています。開催背景やイベントテーマに共感いただいた企業は、https://support.qiita.com/hc/ja/requests/new よりお気軽にお問合せください。

「Qiita」は、今後もエンジニアに関連する各種サービスを通じて、企業とユーザー双方にとって価値のある接点を提供し、プラットフォーム活用の可能性を広げてまいります。

「Qiita」について

エンジニアに関する知識を記録・共有するためのサービスです。Qiita上で発信や評価などの活動をすればするほど、自分に合った記事が届き、ほかのエンジニアとつながりが広がります。Qiitaは、ユーザーがエンジニアとしてアイデンティティを確立し、表現できる場所を目指しています。

https://qiita.com/

Qiita株式会社について

「エンジニアを最高に幸せにする」

Qiita株式会社は、社会を支えるソフトウェアの開発や、それを支えるエンジニアの開発効率の向上に貢献することを通して、社会の変化、世界の進化を加速させていきたいと考えています。

https://corp.qiita.com/

