「アメリカの放送がつぶれる日」と題して、NSI Research社 若山（テッド）隆氏/京都産業大学 脇浜 紀子氏/NTV 西山 美樹子氏によるセミナーを2025年10月30日(木)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────

【テレビのビジネスモデルが音を立てて崩れている】

アメリカの放送がつぶれる日

～放送から配信へ、激変するメディア産業の行方～

─────────────────────────────

[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25517

[講 師]

NSI Research社 社長 北米ITアナリスト

若山（テッド）隆 氏

京都産業大学 現代社会学部 教授／学長特命補佐

脇浜 紀子 氏

NTV International Corporation 社長

西山 美樹子 氏

[日 時]

２０２５年１０月３０日（木） 午前１０時～１１時３０分

[受講方法]

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

アメリカの放送産業は大転換期を迎えています。多チャンネル加入者の減少、スポーツのストリーミング移行、ネットワークのスピンオフ、そして地上波の存在意義の揺らぎ--。従来型のテレビ放送モデルは急速に収益性を失い、2030年には「マイナーメディア」へと転落する可能性が指摘されています。

本セミナーでは、北米の最新動向を知るアナリストと現場経営者、そしてメディア研究者が集い、米国放送の行方と日本への示唆を議論します。

＜０＞問題提起

脇浜 紀子 氏【10：00～10：03】

＜１＞アメリカ放送の終焉とその構造的要因

若山（テッド）隆 氏 【10：03～10：33】

１．アメリカ放送業界の構造

・広告主、ネットワーク、ローカル局、多チャンネル事業者の関係

・再送信料と広告収益モデル

２．放送視聴の減少

・主要ネットワークとケーブルチャンネルの視聴者数激減

・スポーツ・ニュースを除くコンテンツのオンデマンド化

・FASTやSNS・ポッドキャストへの移行

３．ネットワークの放送からの撤退

・Disney、NBCU、WBDの多チャンネル部門スピンオフ

・ストリーミング事業黒字化と放送縮小

４．崩壊する地上波放送

・ドラマ制作縮小、スポーツのストリーミング化

・所有規制緩和と放送局統合（NexstarによるTEGNA買収）

・「ローカル放送」消滅の可能性とニュース制作の変化

＜２＞現場からの視点

西山 美樹子 氏 【10：33～10：40】

１．若山氏の分析を受けての所感

２．アメリカ放送産業の変化を現場からどう感じるか

＜３＞パネルディスカッション＆質疑応答 【10：40～11：30】

１．FASTの現状と放送局への影響

２．スポーツ配信のD2C化と地元視聴の制約

３．ネットワークとローカル局の関係変化

４．所有規制緩和と再編（Nexstar-TEGNA事例）

５．ローカルニュース取材の担い手は誰になるのか

※具体的なテーマは、当日の議論の流れや参加者からの質問を踏まえて

一部変更となる場合があります。

【モデレーター】 脇浜 紀子 氏

【パネリスト】 若山（テッド）隆 氏／西山 美樹子 氏

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。