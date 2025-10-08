「アメリカの放送がつぶれる日」と題して、NSI Research社 若山（テッド）隆氏/京都産業大学 脇浜 紀子氏/NTV 西山 美樹子氏によるセミナーを2025年10月30日(木)に開催!!

株式会社　新社会システム総合研究所

【テレビのビジネスモデルが音を立てて崩れている】


アメリカの放送がつぶれる日


～放送から配信へ、激変するメディア産業の行方～


[講　師]


NSI Research社　社長　北米ITアナリスト


若山（テッド）隆　氏



京都産業大学　現代社会学部　教授／学長特命補佐


脇浜　紀子　氏



NTV International Corporation　社長　


西山　美樹子　氏



[日　時]


２０２５年１０月３０日（木）　午前１０時～１１時３０分



[受講方法]


■ライブ配信 (Zoomウェビナー)


■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）



[重点講義内容]


アメリカの放送産業は大転換期を迎えています。多チャンネル加入者の減少、スポーツのストリーミング移行、ネットワークのスピンオフ、そして地上波の存在意義の揺らぎ--。従来型のテレビ放送モデルは急速に収益性を失い、2030年には「マイナーメディア」へと転落する可能性が指摘されています。


本セミナーでは、北米の最新動向を知るアナリストと現場経営者、そしてメディア研究者が集い、米国放送の行方と日本への示唆を議論します。



＜０＞問題提起　


脇浜　紀子　氏【10：00～10：03】



＜１＞アメリカ放送の終焉とその構造的要因　


若山（テッド）隆　氏　【10：03～10：33】



１．アメリカ放送業界の構造


　・広告主、ネットワーク、ローカル局、多チャンネル事業者の関係


　・再送信料と広告収益モデル



２．放送視聴の減少


　・主要ネットワークとケーブルチャンネルの視聴者数激減


　・スポーツ・ニュースを除くコンテンツのオンデマンド化


　・FASTやSNS・ポッドキャストへの移行



３．ネットワークの放送からの撤退


　・Disney、NBCU、WBDの多チャンネル部門スピンオフ


　・ストリーミング事業黒字化と放送縮小



４．崩壊する地上波放送


　・ドラマ制作縮小、スポーツのストリーミング化


　・所有規制緩和と放送局統合（NexstarによるTEGNA買収）


　・「ローカル放送」消滅の可能性とニュース制作の変化



＜２＞現場からの視点　


西山　美樹子　氏　【10：33～10：40】



１．若山氏の分析を受けての所感


２．アメリカ放送産業の変化を現場からどう感じるか



＜３＞パネルディスカッション＆質疑応答 【10：40～11：30】


１．FASTの現状と放送局への影響


２．スポーツ配信のD2C化と地元視聴の制約


３．ネットワークとローカル局の関係変化


４．所有規制緩和と再編（Nexstar-TEGNA事例）


５．ローカルニュース取材の担い手は誰になるのか



※具体的なテーマは、当日の議論の流れや参加者からの質問を踏まえて


　一部変更となる場合があります。



【モデレーター】　脇浜　紀子　氏


【パネリスト】　若山（テッド）隆　氏／西山　美樹子　氏





