～芸能界のスイーツ女王 ぼる塾・田辺のスイーツPOP UP SHOP～ 『田辺のお茶会』 販売グッズラインナップ発表！
10月14日(火)～20日(月) に開催する、ぼる塾・田辺智加によるスイーツPOP UP SHOP『田辺のお茶会(読み：ティーパーティー) 』 の販売グッズが決定しました。
目玉商品は、田辺が冠番組KBC『ぼる部屋』で縁のある福岡から特別にセレクトした「東京では買えない福岡の絶品スイーツ詰め合わせセット トートバッグ付き」。ぜひこの機会に、田辺が愛する「福岡」 の絶品スイーツをご堪能ください。その他、会場限定のオリジナルグッズも多数販売します。
また、開催期間中の10月19日(日)には、「田辺のお茶会スイーツマガジン」購入者限定のサイン会の開催も決定。
スイーツPOP UP SHOP「田辺のお茶会」 開催概要
【会期】10月14日(火)～20日(月) 10:00～20:00
【会場】西武渋谷店A館1階 プロモーションスペース（東京都渋谷区宇田川町21-1）
【入場料】 無料
「田辺のお茶会」販売グッズ
「田辺のお茶会スイーツマガジン」購入者限定サイン&2ショット撮影会 概要
「田辺のお茶会スイーツマガジン」購入者限定サイン&2ショット撮影会
【開催日時】 10月19日(日) １.13:30～14:00 ２.14:00～14:30
３.15:00～15:30 ４.15:30～16:00
【会場】 西武渋谷店A館1階プロモーションスペース（東京都渋谷区宇田川町21-1）
【出演者】 ぼる塾・田辺智加
【ご参加条件】
10月14日(火)10:00のオープン時より会場内で「田辺のお茶会スイーツマガジン」(税込 2,500円)をお買い上げの方に、サイン会の整理券をお渡しします。整理券をお渡しする際に、ご希望の枠をお伺いします。
※お買い上げいただいたマガジンに宛名を入れてサインします。
※2ショット撮影は、スタッフがお客様のスマートフォンで撮影します。
【注意事項】
・お配りする整理券の枚数には限りがございます。
・ご希望の枠が早めに埋まってしまう可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
・整理券の残り枚数は、随時ぼる塾・田辺智加のSNSにて告知させていただきます。
「田辺のお茶会スイーツマガジン」(税込 2,500円)
ぼる塾・田辺智加 本人コメント
グッズはとってもこだわりました！みなさんの生活の潤いになるようなグッズを考えましたよ！
是非お手に取ってご覧ください！
スイーツマガジンは対談あり、気になってるお店に行った写真もありで見応え充分！
サイン会も行うので是非！
グッズはどれもオススメですが、リップケースがオススメです。
あっ、でも紅茶もこだわりましたし、
Tシャツも、アクスタも
うん、、
オススメは全部です！！
福岡のスイーツの詰め合わせは福岡でのレギュラー番組の「ぼる部屋」と馴染みのあるお店を
選びました！紅茶と合わせて是非、素敵なティータイムを！
ぼる塾・田辺智加 プロフィール
1983年10月18日生まれ。『ぼる塾』のメンバーとして活動するお笑い芸人、スイーツ愛好家。
ネットやSNSの評判を鵜呑みにせず、有名店、老舗からデパ地下、コンビニまで、日本全国、世界各地のスイーツを追求。テレビや雑誌でもその知識を存分に発揮し『芸能界のスイーツ女王』としてスイーツファンからの信頼も高い。
2021年には著作『あんた、食べてみな！ ぼる塾 田辺のスイーツ天国』をマガジンハウスから出版。
現在Hanako Webにて『ぼる塾 田辺智加の スイーツ “推しエントリー”』連載中。