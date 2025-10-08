～芸能界のスイーツ女王 ぼる塾・田辺のスイーツPOP UP SHOP～ 『田辺のお茶会』 販売グッズラインナップ発表！

吉本興業株式会社

10月14日(火)～20日(月) に開催する、ぼる塾・田辺智加によるスイーツPOP UP SHOP『田辺のお茶会(読み：ティーパーティー) 』 の販売グッズが決定しました。

目玉商品は、田辺が冠番組KBC『ぼる部屋』で縁のある福岡から特別にセレクトした「東京では買えない福岡の絶品スイーツ詰め合わせセット トートバッグ付き」。ぜひこの機会に、田辺が愛する「福岡」 の絶品スイーツをご堪能ください。その他、会場限定のオリジナルグッズも多数販売します。

また、開催期間中の10月19日(日)には、「田辺のお茶会スイーツマガジン」購入者限定のサイン会の開催も決定。

スイーツPOP UP SHOP「田辺のお茶会」 開催概要

【会期】10月14日(火)～20日(月) 10:00～20:00

【会場】西武渋谷店A館1階 プロモーションスペース（東京都渋谷区宇田川町21-1）

【入場料】 無料

「田辺のお茶会」販売グッズ

「田辺のお茶会スイーツマガジン」購入者限定サイン&2ショット撮影会 概要

「田辺のお茶会スイーツマガジン」購入者限定サイン&2ショット撮影会

【開催日時】 10月19日(日) １.13:30～14:00 ２.14:00～14:30

３.15:00～15:30 ４.15:30～16:00

【会場】 西武渋谷店A館1階プロモーションスペース（東京都渋谷区宇田川町21-1）

【出演者】 ぼる塾・田辺智加

【ご参加条件】

10月14日(火)10:00のオープン時より会場内で「田辺のお茶会スイーツマガジン」(税込 2,500円)をお買い上げの方に、サイン会の整理券をお渡しします。整理券をお渡しする際に、ご希望の枠をお伺いします。

※お買い上げいただいたマガジンに宛名を入れてサインします。

※2ショット撮影は、スタッフがお客様のスマートフォンで撮影します。

【注意事項】

・お配りする整理券の枚数には限りがございます。

・ご希望の枠が早めに埋まってしまう可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

・整理券の残り枚数は、随時ぼる塾・田辺智加のSNSにて告知させていただきます。

ぼる塾・田辺智加 本人コメント

「田辺のお茶会スイーツマガジン」(税込 2,500円)

グッズはとってもこだわりました！みなさんの生活の潤いになるようなグッズを考えましたよ！

是非お手に取ってご覧ください！

スイーツマガジンは対談あり、気になってるお店に行った写真もありで見応え充分！

サイン会も行うので是非！

グッズはどれもオススメですが、リップケースがオススメです。

あっ、でも紅茶もこだわりましたし、

Tシャツも、アクスタも

うん、、

オススメは全部です！！

福岡のスイーツの詰め合わせは福岡でのレギュラー番組の「ぼる部屋」と馴染みのあるお店を

選びました！紅茶と合わせて是非、素敵なティータイムを！

ぼる塾・田辺智加 プロフィール

1983年10月18日生まれ。『ぼる塾』のメンバーとして活動するお笑い芸人、スイーツ愛好家。

ネットやSNSの評判を鵜呑みにせず、有名店、老舗からデパ地下、コンビニまで、日本全国、世界各地のスイーツを追求。テレビや雑誌でもその知識を存分に発揮し『芸能界のスイーツ女王』としてスイーツファンからの信頼も高い。

2021年には著作『あんた、食べてみな！ ぼる塾 田辺のスイーツ天国』をマガジンハウスから出版。

現在Hanako Webにて『ぼる塾 田辺智加の スイーツ “推しエントリー”』連載中。