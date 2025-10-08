～芸能界のスイーツ女王 ぼる塾・田辺のスイーツPOP UP SHOP～ 『田辺のお茶会』 販売グッズラインナップ発表！

吉本興業株式会社

10月14日(火)～20日(月) に開催する、ぼる塾・田辺智加によるスイーツPOP UP SHOP『田辺のお茶会(読み：ティーパーティー) 』 の販売グッズが決定しました。


目玉商品は、田辺が冠番組KBC『ぼる部屋』で縁のある福岡から特別にセレクトした「東京では買えない福岡の絶品スイーツ詰め合わせセット トートバッグ付き」。ぜひこの機会に、田辺が愛する「福岡」 の絶品スイーツをご堪能ください。その他、会場限定のオリジナルグッズも多数販売します。


また、開催期間中の10月19日(日)には、「田辺のお茶会スイーツマガジン」購入者限定のサイン会の開催も決定。



スイーツPOP UP SHOP「田辺のお茶会」　開催概要


【会期】10月14日(火)～20日(月)　10:00～20:00


【会場】西武渋谷店A館1階 プロモーションスペース（東京都渋谷区宇田川町21-1）


【入場料】 無料



「田辺のお茶会」販売グッズ






「田辺のお茶会スイーツマガジン」購入者限定サイン&2ショット撮影会　概要


「田辺のお茶会スイーツマガジン」購入者限定サイン&2ショット撮影会


【開催日時】 10月19日(日) １.13:30～14:00　２.14:00～14:30　


　　　　　　　　　 　　　 ３.15:00～15:30　４.15:30～16:00



【会場】 西武渋谷店A館1階プロモーションスペース（東京都渋谷区宇田川町21-1）



【出演者】 ぼる塾・田辺智加



【ご参加条件】


10月14日(火)10:00のオープン時より会場内で「田辺のお茶会スイーツマガジン」(税込 2,500円)をお買い上げの方に、サイン会の整理券をお渡しします。整理券をお渡しする際に、ご希望の枠をお伺いします。


※お買い上げいただいたマガジンに宛名を入れてサインします。


※2ショット撮影は、スタッフがお客様のスマートフォンで撮影します。



【注意事項】


・お配りする整理券の枚数には限りがございます。


・ご希望の枠が早めに埋まってしまう可能性もありますので、あらかじめご了承ください。


・整理券の残り枚数は、随時ぼる塾・田辺智加のSNSにて告知させていただきます。



「田辺のお茶会スイーツマガジン」(税込 2,500円)



ぼる塾・田辺智加　本人コメント



グッズはとってもこだわりました！みなさんの生活の潤いになるようなグッズを考えましたよ！


是非お手に取ってご覧ください！


スイーツマガジンは対談あり、気になってるお店に行った写真もありで見応え充分！


サイン会も行うので是非！


グッズはどれもオススメですが、リップケースがオススメです。


あっ、でも紅茶もこだわりましたし、


Tシャツも、アクスタも


うん、、


オススメは全部です！！


福岡のスイーツの詰め合わせは福岡でのレギュラー番組の「ぼる部屋」と馴染みのあるお店を


選びました！紅茶と合わせて是非、素敵なティータイムを！






ぼる塾・田辺智加　プロフィール


1983年10月18日生まれ。『ぼる塾』のメンバーとして活動するお笑い芸人、スイーツ愛好家。


ネットやSNSの評判を鵜呑みにせず、有名店、老舗からデパ地下、コンビニまで、日本全国、世界各地のスイーツを追求。テレビや雑誌でもその知識を存分に発揮し『芸能界のスイーツ女王』としてスイーツファンからの信頼も高い。


2021年には著作『あんた、食べてみな！ ぼる塾 田辺のスイーツ天国』をマガジンハウスから出版。


現在Hanako Webにて『ぼる塾 田辺智加の スイーツ “推しエントリー”』連載中。