見取り図・盛山が恋愛の“苦い思い出”を振り返る「携帯を半分に折られた」辞退者決定＆“賞金目当て”の人数が明かされる衝撃展開！？次週第5話から、毎週1人ずつ正体が明かされる究極の心理戦が開幕

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年10月7日（火）夜9時より、“真実の愛”か“欲望の金”か、究極の選択の中で人間の本性が暴かれる恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』の第4話を放送いたしました。

■『ラブキャッチャージャパン2』とは

本番組では、“真実の愛”か“欲望の金”を求める男女10人が共同生活を送ります。参加者たちは事前に、“愛”か“金”か、自らの欲しいものを選択。選んだ“正体”を隠したまま生活を共にし、互いが何を本当に求めているのか、恋愛感情と駆け引きの中で探り合っていきます。『ラブキャッチャージャパン2』では、前シーズンを大幅に超える賞金1000万円を懸けた戦いとなり、駆け引きはさらに熾烈に。最後に愛を、あるいは金を手に入れるのは誰なのか？恋模様と葛藤の中で、人間の本性が浮き彫りになる恋愛リアリティーショーです。スタジオMCは、見取り図の盛山晋太郎、リリー、木村昴、山本舞香、とうあが務めます。

今シーズンでは、石垣島を舞台に、あやな（26歳／タレント）、うらら（25歳／レースアンバサダー）、えみり（26歳／会社員）、さくら（28歳／インフルエンサー）、サリオ（31歳／女優・バレエ講師）の女性メンバー5名と、いぶき（24歳／YouTuber）、かいり（25歳／俳優）、たつや（21歳／俳優）、ためくに（37歳／起業家）、まさお（24歳／経営者）の男性メンバー5名が参加しています。

■SNSで話題の“論破王”ためくに、土下座と涙の告白「恋愛っぽくいこうと思ってた」

2025年10月7日（火）放送の第4話では、最終日を待たずに告白ができる「フライングセレモニー」が実施されました。告白できるのは1名のみで、告白をした場合はその日で旅が終了となります。セレモニー参加者は話し合いで決めることになりましたが、希望者が現れなかったため、追加で「ラブライン獲得0票のメンバーの中から1人を、0票同士で話し合い決めてください」とのアナウンスが。その結果、あやな、えみり、サリオ、いぶき、かいりが話し合い、あやなが「みんなを応援したい」と辞退を決断しました。

最後に特別に会いたい男性としてためくにを選んだあやなに対し、ためくには「俺が余計なことを言ったからやりづらかったよね。申し訳ございませんでした」と土下座。あやなは「ずっとマネー（キャッチャー）って疑われていたのも知っていたし、本当に帰るつもりはなかったんだけど、（話し合いの場で）『今確定の人いる？』っていう話になった。私だけあやふやで…話しているうちにみんなの恋を応援したくなっちゃった。だからこの選択をした」と心境を明かしました。

最後にあやなは「ためくんがいてくれてよかった」と感謝の言葉を述べ、ためくにも「僕は今日あやなだけにいこうと決めていた。フラットにしゃべりたいし、恋愛っぽく絡みにいこうと決めていた」と後悔を口にし涙を流すも、あやなの意思は固く、ここで辞退となりました。

■見取り図・盛山が恋愛の“苦い思い出”を振り返る「携帯を半分に折られた」

スタジオトークでは、ためくにの後悔にちなんで、MC一同の恋愛の後悔話に。見取り図・盛山は、「中学3年生のとき、中学2年生の子とメールのやり取りをしていて、向こうは100％俺のこと好きで。恋愛経験もないのに告白されるのを待っていたら、パケットを使いすぎて親に携帯を半分に折られました…」と若き日の恋愛での失敗談を赤裸々告白。さらに「携帯を折られへんかったらあの子と18歳くらいで結婚してたんかなあと思う」と語り、スタジオを盛り上げました。

■辞退者決定＆“賞金目当て”の人数が明かされる衝撃展開！？

次週第5話から、毎週1人ずつ正体が明かされる究極の心理戦が開幕

その夜、宿泊先ではあやながラブキャチャーとしてこの旅に参加していたことが明かされ、一同は戦慄。参加者たちは「マネー（キャッチャー）だと決めつけていて申し訳なかった」「声出た」と後悔を口にします。それだけでなく、マネーキャッチャーの参加者は3人だということも明かされました。さらに、次週10月14日（火）放送の第5話より1人ずつ正体が明かされ、ますます激しい心理戦が繰り広げられることに…。『ラブキャッチャージャパン2』第4話はABEMAで無料見逃し配信中です。ぜひご覧ください。

