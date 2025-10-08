ジンベイ GenOCR、チェックマーク強調機能を追加

ジンベイ株式会社

ジンベイ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：上田英介）は、生成AI搭載OCRサービス「ジンベイ GenOCR」において、新たに「チェックマーク強調機能」を追加したことをお知らせいたします。

この機能により、アンケートや申込書など、チェックマークや選択肢の◯印を含む帳票の読み取り精度が大幅に向上しました。

▼新機能の概要

今回追加された「チェックマーク強調機能」は、GenOCRの設定画面から「機能追加」ボタンをクリックし、案内に沿って特定のプロンプトを入力することで有効化できます。

この設定を行うと、OCR処理時にチェックマーク（・や、◯、×など）を自動的に強調し、通常の文字列よりも高精度に識別します。

特に、アンケート回答欄や選択肢付きの申込用紙など、これまでOCRでの読み取りが難しかった領域で高い効果を発揮します。

▼活用シーンの一例

▼今後の展望

- 社内アンケートや顧客満足度調査の自動集計- セミナー申込書・同意書などのチェックボックス判定- 選択式評価表やスコアシートのデータ化

ジンベイでは、生成AIを活用した帳票認識精度の継続的な改善を進めています。今後も、ユーザーの利用シーンに応じた機能拡充を通じて、あらゆる帳票処理の自動化を支援してまいります。

▼ジンベイGenOCRについて

「ジンベイGenOCR」は、ジンベイが独自に開発した文字認識AIを搭載しているAI-OCRサービスです。従来のOCR技術では困難だった手書き文字や、非定型フォーマットのデータ化を高精度で実現しています。これまで手作業で行っていた退屈なデータ化業務を、ジンベイGenOCRに任せることが可能です。

サービスページ：https://jinbay.co.jp/genocr

■既存のOCRソリューションの課題

・手書き文字や図形・グラフの認識精度が低い。

・設定が煩雑で、使用するまでが大変。

・運用にかかる費用が高い。

■「ジンベイGenOCR」で解決できること

・なぐり書きレベルの手書き文字や、図形・グラフ読み取りにも完全対応。

読み取り精度99%(＊)以上を実現。

・事前の設定がほぼ不要で、誰でも使用可能。

・最低価格月額2.5万円で利用可能。無償トライアル（クラウド版のみ）にも対応。

■ジンベイについて

ジンベイ株式会社は「働くを変える」をミッションに、最新の生成AI技術を活用した業務DXを推進しています。私たちが提供する「ジンベイ生成AIエージェント」は、各業務プロセスをデジタル化し、過去のデータや社内外のコミュニケーション情報を有効活用することで、生産性向上と企業の成長を支援します。

法人名：ジンベイ株式会社

代表者：代表取締役 上田 英介

所在地：〒220-0072 神奈川県横浜市西区浅間町1-7-1 BIZcomfort横浜西口 C-39

設立：2024年5月24日

事業内容：AI・システム開発、コンサルティング、および関連するサービス

メール ： info@jinbay.co.jp

会社HP：https://jinbay.co.jp/

ジンベイGenOCRサービス資料：https://hubs.ly/Q03f2FhC0