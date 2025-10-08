アルパインブランドの「ミレー」とカメラブランドの「OM SYSTEM」が共同開発「OM SYSTEM×MILLETオリジナル パルマランフォトショルダー」を発売

OMデジタルソリューションズ株式会社

OMデジタルソリューションズ株式会社（代表取締役社長 兼 CEO：杉本 繁実）が展開する映像製品ブランド「OM SYSTEM」は、フランスを代表するアルパインブランド 「ミレー」（ミレー・マウンテン・グループ・ジャパン：東京都品川区、代表取締役：ペア・ラスムセン）との共同開発による新製品「OM SYSTEM×MILLETオリジナル パルマランフォトショルダー」 を公式オンラインストア「OM SYSTEM STORE」と「楽天市場 OM SYSTEM 公式ストア」、さらにギャラリー併設型ショールーム「OM SYSTEM PLAZA」にて2025年10月8日より販売します。

本製品は、両ブランドの知識と技術を結集して生まれた、ただ「運ぶ」のではなく、「撮るために持ち歩く」をコンセプトに開発されたアウトドア撮影向けのアイテムです。登山用バックパックとして人気のミレー「パルマラン（PARMELAN）」シリーズの軽量性、耐久性、機能性のコンセプトを受け継ぎ、小型軽量のミラーレス一眼カメラの収納に最適化した撮影と登山をひとつの冒険として楽しむ人に向けた、軽快さと機能性を兼ね備えたショルダーバッグです。

「OM SYSTEM」と「ミレー」は、今後もアウトドアで撮影を楽しむカメラユーザーに向けた製品を共同開発し、より快適で機動的な撮影体験を提供してまいります。

▪製品概要

▪主な特長

1. 撮影に集中できる収納設計 ー 必要な機材だけを最適に収納

標準ズームレンズを装着したミラーレス一眼カメラと交換レンズ1本をぴったり収納できる設計。余計なスペースや重さを削ぎ落とし、撮りたい瞬間にすぐアクセスできるコンパクト設計です。さらに、ロールトップ構造を採用することで、使用するレンズに合わせて高さを調整可能です。

【収納機材一例】

・OM-1 Mark II + M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II

・OM-5 Mark II + M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

※中仕切りは付属していません。交換レンズはラッピングクロス等で保護のうえ収納してください。

2. 登山中の“撮影以外”にも配慮した多機能ポケット

フロントポケットには予備バッテリー、メモリーカードケース、財布などを分けて収納でき、取り外し可能なキーフック付きで鍵の管理も安心。さらに前面にはドローコード付きのストレッチメッシュポケットを配置し、レンズキャップやブロアーを素早く取り出せます。背面側にはスマートフォン専用ポケットと地図などを入れられる薄型ポケットも装備。複数のポケットによる高い収納力と、必要なものをすぐ取り出せる機能性で、山中での行動をサポートします。

3. 柔軟な使い方が可能 - チェストバッグにも変身

付属のショルダーストラップを外して、バックパックのショルダーハーネスに装着すれば、チェストバッグとしても使用可能。前面でカメラをしっかり守りながら、機動力を最大限に発揮します。ショルダーバッグとしてだけでなく、状況に応じた柔軟なスタイルが選べるのも魅力です。

※バックパックの形状によっては取り付けできない場合もございます。

4. 山でも安心のタフネス素材 - 軽さと耐久性を両立

「パルマラン（PARMELAN）」シリーズにも使用されている超高分子量ポリエチレン繊維を組み合わせたリップストップナイロン素材を採用し、高い耐久性を実現。また驚くほど軽量（本体重量約240g）で、体への負担を軽減します。

5. 道具感を超えたデザイン性 - ミレーの登山ギアと美しく調和

ミレーの人気バックパック「パルマラン（PARMELAN）」シリーズのデザインコンセプトを踏襲したOM SYSTEM限定モデル。素材の質感、カラーリング、ディテールに至るまで、アウトドアシーンで際立つ洗練された佇まいに仕上げています。同シリーズのバックパックと組み合わせれば、統一感のあるスタイルを実現し、山での装いをより一層引き立てます。

本製品は、公式オンラインストア「OM SYSTEM STORE」、および「楽天市場 OM SYSTEM 公式ストア」、さらにギャラリー併設型ショールーム「OM SYSTEM PLAZA」にてご購入いただけます。

OM SYSTEM STORE

https://jp.omsystem.com/outdoor/product/og_photoshoulder.html

楽天市場 OM SYSTEMストア

https://item.rakuten.co.jp/omsystem-official/millet-parmelanshoulder/

OM SYSTEM PLAZA

https://photolife.jp.omsystem.com/showroom/tokyo/

本リリースに掲載されている社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

ミレーについて

1950 年、フランス隊による人類初の 8000m 峰・アンナプルナ登頂を支えたのはミレーのバックパックでした。

この歴史的快挙をきっかけに、マウンテニアリングの世界で一躍脚光を浴びたミレーは、その後も、時代を代表する山岳ガイドやアスリートとともに歩みを進め、今日に至るまで、フランスを代表するアルパインブランドとして成長を続けてきました。創業から 100 年が経った現在も、名峰モンブランの麓から、変わらぬ情熱と積み重ねた経験を活かし、独創的で革新的な製品を世界へ発信し続けています。

ミレー公式サイト：https://www.millet.jp/

OM SYSTEMについて

OM SYSTEMは、「人生にもっと冒険を」をブランドタグラインに、決定的瞬間を捉える喜びや、想像を超える作品作りなど、映像体験をもっとワクワクする冒険に変えていきます。アウトドアでの使用に応える高い信頼性と機動性、そして優れた描写性能をもつカメラシステムをはじめとする製品や各種セミナーなどを通じて、 自然の中で心豊かになる体験を提供し、一人ひとりのアウトドアライフバリューを高めるブランドです。

OM SYSTEMサイト：https://omsystem.com/ja-jp/

OMデジタルソリューションズ株式会社について

OMデジタルソリューションズは、「世界の人々の心豊かな生活の実現」をミッションに掲げ、多様な価値を創造し社会課題の解決に取り組んでいます。 映像と音声を通じて新しい発見と感動をもたらす「OM SYSTEM」、長年培った技術資産を基盤に産業・学術分野向けソリューションを展開する「OMイノテックス」、そして技術と生産力を活かして光学部品供給、ODM受託を担う「OM光学プレシジョン」の3つのビジネスユニットを軸に事業を展開する企業です。

※2020年10月よりオリンパス株式会社の映像事業を継承しています。

コーポレートサイト：https://www.om-digitalsolutions.com/ja/