トリッカル・もちもちほっぺ大作戦！事前登録者数100万人突破！事前ダウンロード開始＆リリース直前生放送の知らせ

EPIDGames開発のハイパーカジュアル癒し系スマホゲーム『トリッカル・もちもちほっぺ大作戦』が明日2025/10/9（木）にてAndroid/iOS両プラットフォームで正式リリース！ゲームの事前登録者数が本日100万人を突破し、全ての報酬がアンロック！ログイン初日でなんと130連ガチャのチャンス！？またゲーム内★3キャラクター×2、エリーフなど多数のゲームアイテムを獲得可能です。さらに、ゲーム正式リリース記念として、本日夜19時より生放送を開催予定。高野麻里佳、塚田悠衣などの有名声優が出演いたします！ゲームの事前ダウンロードも本日16時より開始されますので、お見逃しなく～

事前ダウンロード :https://trickcal-jp.onelink.me/wcSu/z5effio9事前ダウンロード数100万人突破！豪華なプレゼントが続々！

ゲームリリース前夜、ゲームの事前登録者数も100万人の大台を突破しました。これは、初日ログインで130連ガチャに加え、更に2体の三星使徒を獲得するチャンスがあることを意味します！

今夜のリリース前夜祭生放送をお見逃しなく！Switch2があなたを待っています！

前夜祭生放送ついに来た！

10月8日(水)19:00から『トリッカル・もちもちほっペ大作戦』公式YouTubeチャンネルと公式Xにて【#もちほっぺ放送局 VOL.2】スペシャル配信を予定しています。

▼YouTube配信の予約はこちら

https://tklive.onelink.me/vrpk/sgw8x81z

※Xでの配信は番組開始時の投稿より視聴可能です。

配信中は豪華特典などをご用意しております。お見逃しなく！

公式サイト：https://trickcal.biligames.com/jp/

公式X：https://x.com/trickcal_jp