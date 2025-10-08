人気クリエイター・しなこが「wiggle wiggle」原宿旗艦店で初撮影！新曲「ユニコーンパーティー」MV公開
ライフスタイルブランド「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」を展開する株式会社ビーエムスマイルジャパン（本社：東京都渋谷区）は、人気クリエイター・しなこさんの新曲「ユニコーンパーティー」ミュージックビデオが、GROVE株式会社との協力により、当社の「WIGGLEWIGGLE.ZIP HARAJUKU」にて撮影されたことをお知らせいたします。
しなこさんは、Z世代を中心に圧倒的な支持を得る人気インフルエンサーであり、今回の新曲「ユニコーンパーティー」MVも彼女らしいカラフルでポップな世界観が表現されています。
撮影の舞台となった「WIGGLEWIGGLE.ZIP HARAJUKU」は、2024年末にオープンして以来、wiggle wiggleの世界観をリアルに体験できるフラッグシップ店舗として注目を集めています。店舗でのアーティストMV撮影は今回が初の事例であり、wiggle wiggleの“かわいい”をそのまま映像に込めた作品となっています。
本件は、クリエイターの活動を多角的にプロデュースするGROVE株式会社との協力により実現いたしました。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-WoZlGoi008 ]
▶wiggle wiggle（ウィグルウィグル）とは
「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」は、韓国・ソウル発のライフスタイルブランド。
カラフルで遊び心あふれるデザインがZ世代を中心に支持され、スマホアクセサリーや雑貨、ファッション小物など、日常を楽しく彩るアイテムを幅広く展開しています。
韓国で誕生したwiggle wiggleは、現在中国・タイ・シンガポール・台湾・インドネシアなどアジア各国へ展開を拡大中。
また、2024年末にオープンした東京・原宿の日本初フラッグシップ「WIGGLE WIGGLE.ZIP HARAJUKU」は連日多くの来店者でにぎわい、SNSやテレビでも“カワイイ！”と話題に。韓国ファンからZ世代まで幅広い層にその世界観が広がっています。
公式オンラインサイト :
https://wigglewiggle.jp/
▶BtoB・コラボをご検討の企業様へ
本ブランドの商品取り扱いやタイアップ、コラボレーションなどにご関心のある企業様は、ぜひ下記の窓口までお気軽にお問い合わせください。個別のご提案や商品資料のご用意も可能です。
▶本件に関するお問い合わせ
株式会社ビーエムスマイルジャパン
担当者: 黒石 奈那
TEL: 090-7393-5776
メール: nana.kuroishi@bmsmile.jp
● 公式LINE：https://page.line.me/673kdcdy
● Instagram：https://www.instagram.com/wigglewiggle_jp/
● TikTok：https://www.tiktok.com/@wigglewiggle_jp
● X（旧Twitter）： https://x.com/wigglewiggle_jp