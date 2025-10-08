手頃にスポーツチームを支援できるSponsorsに新プランが掲載開始1 DAYイベントや試合での１日限りのパートナーシップが可能になる「1 DAY プラン（ワンデイプラン）」

Core-Business株式会社

「Sponsors（スポンサーズ）(https://sponsor-s.com/)」の運営を行うCore-Business株式会社（所在地： 東京都中野区、代表取締役：加藤 正樹）は、Sponsorsにて新サービス「1 DAY プラン（ワンデイプラン）」を2025年10月15日（水）より開始いたします。このサービスでは、Sponsorsに掲載されている年間パートナーシッププランのほかに、１日限りの特別なパートナーシッププランを提供します。

1 DAYイベントや試合での１日限りのパートナーシップが可能になる「1 DAY プラン（ワンデイプラン）」

「Sponsors」とは、世界で戦っているメジャースポーツからマイナースポーツまで、多様なチームが参加しており、企業様や個人事業主様が、少額（10万円/年間）から支援できる、スポーツチームとスポンサーをつなぐマッチングプラットフォームサービスです。スポンサー企業は少額からチームを支援でき、企業認知度の向上や観戦チケットなどのリターンを受け取ることが可能です。

「1DAYプラン」サービス概要

1. サービス開始の背景

スポーツを応援したい企業とチームをつなぐマッチングサービス「Sponsors」

Sponsorsでは、企業や個人（Sponsorsショッピング(https://sponsors-shopping.com/)※1：もったいないがチームの応援に）のつながりをサポートするサービスを提供してまいりました。年間プランを主体とし募集を行ってまいりましたが、スポーツチーム側から1Dayイベントや、１日限定パートナープラン掲載へのご要望を多くいただきましたので、新たに「1 DAY プラン」を創設いたしました。

本プランを通じて、年間パートナーシッププラン以外の様々な取り組みへの認知向上と、企業とチームが共に課題解決の実施やチームの取り組みへ参加するハードルを下げ、チームとのパートナーシップへの興味関心を広げる場をつくってまいります。

2. 主な特徴

（1）年間パートナーシップ契約を締結しないと展開できなかったリターンの実施が1DAYのみで可能

（2）企業とチームが共に課題解決への取り組みが可能

3. サービス開始日

2025年10月15日（予定）

4. 掲載プラン

掲載チーム名：湘南ベルマーレフットサルクラブ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/153208/table/17_1_0ceeab5bd1a3dc836bb470a70fc94f49.jpg?v=202510091256 ]

※1「Sponsors ショッピング」とは

近年問題となっている「食品ロス：食べられるのに廃棄される食品」「衣服の廃棄：まだ使えるのに捨てられる日用品」などの問題を削減するため、商品をメーカー様から買い取りし、お手頃価格で皆様からご購入いただくことで、皆様と一緒に社会貢献活動への取り組むオンラインストアです。

弊社サービスの最大の特徴は、購買者のメインは各チームのファンで、Sponsorsの意義でもあるスポーツ支援から地域活性化、社会貢献へつなげる一歩として、ご購入いただいた売上の一部をご購入者が指定するスポーツチーム/協会/団体へ、活動資金として提供しております。

Sponsors ショッピング公式サイト(https://sponsors-shopping.com/)

今後の展望

『もったいない』がチームの応援に。Sponsorsショッピング

スポーツにおけるスポンサーシップの在り方は徐々に変化し、スポーツ興行を広告媒体とみなして協賛する「スポンサーシップ」から、スポーツ団体と企業のお互いの課題を解決しあう存在、また双方で手を取り合ってスポーツを通じて社会と連携する、「パートナーシップへ」と変化しています。

新サービスを通じて、ユーザーの皆様が新しい価値観に触れるきっかけを提供したいと考えています。このサービスが、個々の活動をより豊かにし、コミュニティ全体・スポーツ業界全体の成長につながることを期待しています。

スポーツを応援したい企業とチームをつなぐマッチングサービス「Sponsors」Core-Business株式会社とは

当社は、通信事業、ライフライン事業、インターネット事業、IoT・ICT事業など、多岐にわたるサービスを提供しています。 スポーツチームとスポンサーをつなぐマッチングプラットフォーム「Sponsors」を運営し、スポーツの発展にも寄与している企業になります。

会社概要

会社名 ：Core-Business株式会社

代表取締役 ：加藤 正樹

本社所在地 ：東京都中野区東中野４ー９-２５ トーシンスペースビル3階

設立 ：2009年

事業内容 ：通信事業、ライフライン事業、WEB・EC運営、SIM内蔵ソーラーカメラなどの

IoT・IcT事業

公式HP ：https://core-business.jp/

Sponsors公式HP ：https://sponsor-s.com/

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

Core-Business株式会社

Sponsors（スポンサーズ） 担当：野口 大介

TEL ：03-5937-4965

E-mail ：support@sponsor-s.com

