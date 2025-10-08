令和７年産「福、笑い」の収穫開始！内堀福島県知事も稲刈りに参加！

福島県農林水産部農産物流通課

福島県内各地で福島県トップブランド米「福、笑い」の収穫が始まっています。

今年は6月以降の高温の影響や雨不足に悩まされる地域がありましたが、生産者の丁寧な管理により、今年も無事に収穫を迎えることができました。

令和7年産「福、笑い」の収穫量は前年度比1.5倍となる約1,500トンを見込んでおり、今年はより多くの消費者の皆さまにお届けできる予定です。早いところでは9月中旬から直売所などで販売が始まっており、県内外の量販店等では10月中旬頃からの販売を予定しています。

※「福、笑い」のブランド名に含まれる読点は、正しくは半角表記です。PR TIMESの仕様上、全角で表記しています。

稲刈りについて

当日の様子

令和7年9月22日（月）、福島県いわき市沼部町において内堀 雅雄福島県知事、いわき福、笑い研究会の安島 美光会長、井塚 雄三事務局長、「福、笑い」WebCMに出演している福島県須賀川市出身の俳優である峰平 朔良さん、ふくしまライシーホワイトの荒木 愛香さんが福島県トップブランド米「福、笑い」の稲刈りを行いました。

稲刈りに参加した5人は、5月に田植えした「福、笑い」の豊作を喜びながら収穫しました。

内堀知事からは「定番販売やギフト販売、海外の観光客向けのＰＲ、輸出の促進等に力を入れていきたい」、安島会長からは「稲の姿でみた感じでは非常にいい出来になった」とそれぞれコメントがありました。

【実施概要】

〇主催 ：福島県

〇日時 ：令和7年9月22日（月）12:30～13:10

〇会場 ：福島県いわき市沼部町（いわき福、笑い研究会ほ場）

〇参加者：・福島県知事 内堀 雅雄

・いわき福、笑い研究会会長 安島 美光

・いわき福、笑い研究会事務局 井塚 雄三（株式会社相馬屋 営業部部長）

・俳優（「福、笑い」Web CM出演者） 峰平 朔良

・ふくしまライシーホワイト 荒木 愛香

〇内容 ：・「福、笑い」の収穫

・生産者等との意見交換

福島県トップブランド米「福、笑い」とは

「福、笑い」は、福島県が14年の歳月をかけて開発したお米の品種です。2006年に「コシヒカリ」と「ひとめぼれ」の血を引く品種を交配し、2019年に正式に奨励品種として認定されました。この「福、笑い」という名称は、6,234点の応募の中から選ばれたもので、「つくる人、食べる人、みんなが笑顔になり、幸せになりますように」という願いが込められています。

また、厳しい基準が設けられており、玄米タンパク質含有率は6.4%以下、ふるい目は1.9mm以上、農産物検査1等の選ばれたお米のみが「福､笑い」と名乗ることができます。また、認証GAPを取得した登録農家のみが栽培できるため、品質へのこだわりが強く表れています。さらに、福島県の清らかな水と恵まれた気候風土が、このお米の美味しさの秘密です。「香りが立ち、強い甘みを持ちながら、ふんわり柔らかく炊きあがる」という、これまでにない食感・食味が持ち味です。

「福、笑い」は縁起の良いネーミングと可愛らしいパッケージデザインであることから贈り物として好評です。各種ギフトボックス（2kg×2袋入り、300g（2合）×2個入り）を販売していますので、大切な方に「福、笑い」を贈ってみませんか。

福、笑いブランドサイトはこちら(https://fukuwarai-fukushima.jp/)から

ギフトボックス（2kg×2袋入り）ギフトボックス（300g（2合）×2個入り）