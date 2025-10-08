不動産クラファン「利回りくん」、 『第4期 DOTOWN APARTMENT』を10月8日（水）より募集開始

株式会社シーラホールディングス

式会社シーラホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長：杉本 宏之、証券コード：8887、以下「当社」）のグループ会社である株式会社シーラ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：湯藤 善行、以下「シーラ」）は、当社が運営する不動産クラウドファンディングサービス「利回りくん」において、新ファンド「第4期 DOTOWN APARTMENT」を10月8日（水）より募集開始いたしますのでお知らせいたします。募集金額は7,120万円、想定利回りは5％を予定しています。

本ファンドの概要

第4期 DOTOWN APARTMENT :https://rimawarikun.com/customers/products/153?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund153

本ファンドは、10月末に運用終了を予定している「第3期 DOTOWN APARTMENT Ocean Front（ID：131）」の再組成ファンドです。

手軽な運用期間はそのままに、利回りを4.5％から5.0％へ引き上げ、より高い収益性を実現しました。短期で効率的に資産を運用したい方はもちろん、分散投資の一環として少額から始めたい方にも最適な、幅広い投資ニーズに応えるファンドとなっています。

※再組成に伴いファンド名は変更となりますが、対象不動産に変更はございません。

▼前回ファンド 第3期 DOTOWN APARTMENT Ocean Front

https://rimawarikun.com/customers/products/131

南房総エリアについて

対象不動産がある南房総エリアは、首都圏内で「住みたい田舎」として非常に注目されているエリアです。東京から車で約100分程度でアクセス可能な他、移住支援金や移住子育て世帯の家賃補助の制度などを整えており、移住定住の促進に積極的な市町村として、若者や子育て世代に「魅力的なエリア」だと多くの評価を受けています。また、海や山などのアウトドアを楽しむことができる豊かな自然環境、都心へのアクセスの良さ、充実した支援制度などにより、移住・定住の実需が見込めます。さらには一歩外に出ればリフレッシュできる環境から、フルリモートで働く人たちからも移住・定住する場所としても注目されています。

ファンド情報

ファンド名：第4期 DOTOWN APARTMENT

募集金額 ：71,200,000円

予定利回り：5％

分配時期 ：6ヶ月（償還と同時）

運用期間 ：6ヶ月

募集形態 ：先着式

募集期間 ：2025年10月8日（水）20：00 ～ 2025年10月21日（火）12：00（※）

※応募状況によっては募集を早期終了または延長する場合があります

募集ページはこちら :https://rimawarikun.com/customers/products/153?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund153

利回りくんとは

“応援を新しいカタチで”をコンセプトに、一口1万円から、社会貢献や地域創生、誰かの夢や挑戦に繋がる不動産に応援投資ができる“応援型不動産クラウドファンディングプラットフォーム”です。

利回りくんでは、サービスコンセプトである『社会貢献、地域創生、誰かの夢や挑戦を応援』を大切にし、かつ、お客様のご要望にこれからもより一層お応えできるよう、益々のサービス拡充を図って参ります。

*利回りくんは、会員登録数国内No.１の不動産クラウドファンディングです。

2024年10月期_指定領域における市場調査

調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

2022年5月期調査、2023年6月期調査に続き3年連続

利回りくんアプリ概要

カテゴリ：ファイナンス

対応OS：iOS／Android

価格：無料

公式サイト：https://rimawarikun.com/

ダウンロードはこちら (iOS/Android)

https://app.adjust.com/19dbcy05

DOTOWN株式会社 会社概要

本社 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷２丁目１番８号12階

代表取締役CEO ：道祖修二

創業：2004年３月

事業内容：まちづくり、不動産開発、不動産の売買・仲介・賃貸及び管理、住宅の増改築・建替え及び住宅リフォーム業、飲食店の経営、ホテル・宿泊施設の経営

HP ：https://dotown.co.jp/

株式会社シーラ 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役CEO：湯藤善行

創業：2010年9月29日

事業内容：不動産売買、マンション開発、賃貸管理、建物管理、クラウドファンディング事業 、総合建設業

HP： https://syla.jp/

株式会社シーラホールディングス 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾１-１-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役会長 グループ執行役員CEO：杉本 宏之

創業：1970年9月

資本金：2,300,774,000円

事業内容：総合不動産事業、建設事業、再生可能エネルギー事業、不動産テック事業

HP：https://syla-holdings.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社シーラ 利回りくん運営事務局

MAIL：support@rimawarikun.com