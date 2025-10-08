2025年10月9日(木) côte&ciel × ALIVEFORM コラボレーションカプセルコレクション『Living Systems』発売開始

UNBY株式会社

UNBY株式会社（本社：兵庫県三田市／東京オフィス：東京都渋谷区神宮前／代表取締役社長：冨士松 大智）が国内代理店を務めるパリのバッグブランド「côte&ciel（コートエシエル）」は、3Dプリント技術を活かした革新的なフットウェアブランド「ALIVEFORM（アライブフォーム）」とのコラボレーションカプセルコレクション『Living Systems』全3型を2025年10月9日(木)に発売いたします。

『Living Systems』1枚の素材から生まれる、無限の可能性

今回のコラボレーションは、両ブランドに共通するデザイン哲学から生まれました。côte&cielは「1枚の布」から、ALIVEFORMは「1本の素材」から、それぞれ複雑で美しい立体物を生み出します。この共通点から出発し、ALIVEFORMが持つ最先端の3Dプリント技術を用いて、côte&cielの建築的なデザインを全く新しい形で表現。未来的なコレクションが誕生しました。

＜コレクション詳細＞

・NEBULA - CROSSBODY BAG \75,790(tax in)

ALIVEFORMによる彫刻的な3Dプリントの円形ストラップを特徴とし、côte&cielのシグネチャーである滑らかなブラック生地の洗練されたシルエットと調和したデザイン。布地のしなやかさと、3Dプリントならではの有機的な構造。この2つの異なる個性が融合し、他に類を見ない存在感を放ちます。人間工学に基づいたストラップは、デザイン性だけでなく、肩への負担を軽減する快適な使い心地も提供します。

・CIRRUS - 3D-PRINTED STRAP \12,584(tax in)

ALIVEFORMの技術力が凝縮された、単体でもお使いいただけるストラップです。先進的な3Dプリント技術による立体的なフォルムのクッションが、肩の形状に合わせてしなやかにフィットし、バッグの重さを分散。快適な着用感を実現します。お手持ちのcôte&ciel製品や他のバッグと組み合わせ、先進的なデザインと機能性をプラスすることが可能です。

・VIRGA - 3D-PRINTED LAPTOP SLEEVE

14 inch laptop case \27,456(tax in)

16 inch laptop case \31,460(tax in)

すべてが3Dプリント技術によって作られたラップトップスリーブ。軽量でありながら、複雑で美しい構造が外部の衝撃からデバイスを保護します。単体でのスリーブとしての使用はもちろん、別売りの「3D-PRINTED STRAP」と組み合わせることで、未来的なクロスボディバッグとしても活躍。

14インチと16インチの2サイズ展開です。

商品ページはこちら :https://coteetciel.jp/collections/cote-ciel-x-aliveform2025年10月9日(木)10:00より公開

取り扱い店舗

・côte&ciel Tokyo 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-18-22

・côte&ciel Official Online Store https://coteetciel.jp/

・UNBY GENERAL GOODS STORE Official Online Store https://www.unby.jp/

・その他全国の取扱店

ALIVEFORM（アライブフォーム）

シンガポールのデザイナーペク・シュンピン氏によって 2022年8月に設立された革新的なフットウェアブランド。

生き物たちの美しさや、サイエンスフィクション、建築分野の先見的な世界観からインスピレーションを得て、最先端のデザインと高い機能性を兼ね備えたフットウェアの未来を形にします。ALIVEFORMは高度なプリンティング技術で作られており、生産廃棄物を最小限に抑え、ファッション業界の環境への影響に対するエココンシャスな視点をもたらします。

côte&ciel

日々使えるアイコニックな形で作られてた先進的なバッグ、バックパック、アクセサリーのクリエーターです。2008年に設立したcôte&cielはファッションとインダストリアルデザインの異なる世界における専門性のクリエイティブな融合の頂点を目指しています。自然界で見つけたインスピレーションは、côte&cielの拠点であるパリにて発展・増進されます。

https://www.instagram.com/coteetciel/