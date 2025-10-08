アルファノート株式会社、BtoB向け決済サービス「アルファ請求書カード払い」をリリース

アルファノート株式会社

クレジットカード決済の代行業務をおこなうアルファノート株式会社（本社：東京都新宿区、代表：川端一行、以下：アルファノート）は、本来クレジットカード決済に対応していない請求書を、クレジットカード（以下：カード）で支払うことを可能にするBtoB向け決済サービス『アルファ請求書カード払い』の提供を開始したことをお知らせいたします。

また正式リリースに伴い、70枠限定で初回利用時の決済手数料無料キャンペーンを実施いたします。

サービス概要

「アルファ請求書カード払い」サービスイメージ

『アルファ請求書カード払い』は、支払い方法が銀行振込に限られている請求書をアップロードするだけで、カードで支払うことができるようになるサービスです。

『アルファ請求書カード払い』を利用することで、これまで銀行振込で対応していた請求書をカード払いできるようになるため、支払いが重なるタイミングや急な資金繰りが必要になった際でも、それらの支払いを最大60日間実質的に遅らせることができ、事業者様のキャッシュフロー改善に貢献致します。また、振込名義も加盟店様ご希望の名義でお振込みが可能です。

費用条件等- 初期費用、月額費用：無料- 決済手数料：2.9％ ※キャンペーン中により初回手数料無料- 利用可能カードブランド：Visa・Mastercard

サービス詳細は下記Webページをご確認ください。

>>請求書払いを最大60日先延ばし！ | アルファ請求書カード払い(https://www.alpha-note.co.jp/LP/bips/)

アルファ請求書カード払いご利用のメリット

■買い手側（支払う事業者）

・資金繰りにお困りでない場合も利用可能！

支払いを遅らせる目的以外にも、経費をカード支払いで一括管理したい等、加盟店様のご利用目的に応じてご利用いただけます。

・カードのポイントやマイルが貯まる！

これまで銀行振込で行っていた支払いをカード払いに切り替えることで、ポイントやマイルがより貯まり、カード特典も受けることができます。

・ファクタリングや融資に比べ手数料がお得！

15％～20％程の手数料が発生するファクタリングと比べ、手数料が約3％と非常に低い手数料率でキャッシュフローを改善することができます。

売り手側（支払われる事業者）

・カード手数料の負担なし！

アルファ請求書カード払いでは、手数料負担は「買い手側」のみです。

・支払い遅延の軽減！

請求金額の支払いはアルファノートが立替払いを行うため、支払い遅延や督促業務の負担が軽減します。

・売り手側の手続きは一切不要！

『アルファ請求書カード払い』は買い手側が請求書をアップロードするだけで利用できるサービスです。売り手側は通常の銀行振込として対応でき、手続きは不要です。

【70枠限定】初回決済手数料無料キャンペーンについて

今回の正式リリースに伴い、70枠限定で初回利用時の決済手数料2.9%が無料となる特別キャンペーンを実施致します。

簡易的なアカウント登録、請求書のアップロードのみでご利用頂けますので、是非この機会に『アルファ請求書カード払い』のご利用をご検討下さい。

※キャンペーン適用となるのは、決済金額50万円分までとなります。それ以上の金額については2.9%の決済手数料が発生致します。

【本サービスに関するお問い合わせはこちら】

電話：03-5909-1552（営業時間：平日10時～19時）

担当：小出 啓太（コイデ ケイタ）

＜会社概要＞

会社名：アルファノート株式会社

所在地：163-6012 東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー12階

代表取締役社長：川端 一行

設立：2004年7月

資本金：1億円

事業内容：

・キャッシュレス決済関連事業

・信販事業

・貸金事業

・動画事業

・LINE公式事業

・上記各号に付随するコンサルティングサービス

URL：https://www.alpha-note.co.jp/