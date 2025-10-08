進むCCS計画、その影にあるリスクを明らかにするアニメーション動画公開＆ウェビナー開催

認定特定非営利活動法人 FoE Japan

気候危機の影響が深刻になり、脱炭素化が急がれる中、 「炭素回収貯留（CCS）」という技術に期待が集まっています。CCSとは、製油所や発電所、工場などから出るCO2を分離・回収し、地中に貯める技術です。日本政府も注目し、多額の税金を投入して実証実験を進めています。

しかし、CCSには課題がたくさんあります。

- 莫大なコストがかかる- 化石燃料の延命につながる- 環境への悪影響- 安全性への懸念- 長期にわたる管理責任が不明確

FoE Japanはこれらの課題をわかりやすく解説するアニメーション動画を製作しました。合わせてウェビナーを開催し、千葉の九十九里沖にCO2を埋める計画や、回収したCO2を液化し海外へと輸送することも計画などについて紹介します。

動画- Part1 「CCS 夢の気候変動対策？その落とし穴とは」(https://www.youtube.com/watch?v=1zMl-p_0774)- Part2 「CCS 夢の気候変動対策？日本のCCSは今」(https://www.youtube.com/watch?v=4OdCjfigqJE)ウェビナー

タイトル：CCS ー夢の気候変動対策？その落とし穴とは

日時：2025年10月23日（木） 20:00～21:00

場所：オンライン（Zoom）

内容（予定）：

- CCSとは？どんな課題がある？どこまで進んでいる？（FoE Japan 深草亜悠美）- 首都圏CCS事業とは（FoE Japan 吉田明子）- 海外からの声- 質疑応答参加登録はこちら :https://us02web.zoom.us/meeting/register/o0rlBzGGSW2cqEVDmmkpNA#/registration団体紹介

FoE Japan（エフ・オー・イー・ジャパン）は、地球規模での環境問題に取り組む国際環境NGOです。世界73ヵ国に200万人のサポーターを有する Friends of the Earth International のメンバー団体として、1980年から日本で活動をしています。

気候変動や森林破壊、大規模開発による環境・人権問題、脱原発・脱石炭など、幅広く政策提言活動を行っています。「日本の政府、企業、私たちの生活が関わって起きる問題だからこそ、私たちの力で解決したい」この思いを大切に、現地の人々や自然に寄り添った活動を展開しています。

【問い合わせ先】 tel: 03-6909-5983 mail: info@foejapan.org



