ポマードブランド BROSH が、CHALLENGER らを迎えたトリプルコラボを発売

株式会社ファイヤーワークス

世界50カ国に展開する日本発のポマードブランド BROSH（ブロッシュ） が、田口悟の手掛けるブランド CHALLENGER（チャレンジャー） と、スケート界のレジェンド Christian Hosoi（クリスチャン・ホソイ） を迎えたトリプルコラボレーションアイテムを、10月18日（土）に発売します。

現在、CHALLENGER設立当初から描いてきたバンダナ柄をフィーチャーした原画展 “BANDANALYZE” を国内外で実施している田口氏。CHALLENGERのディレクションを主としながら、TGP Designとして個人の活動も展開。多様な個展の開催やブランド/メーカーへのデザインを手掛けながら、50歳を迎えたタイミングでスケートビデオを発表するなど、アートやスケボーカルチャーを通し表現者として活動をしている。

今回のリリースでも、描き下ろしのバンダナ柄をプロダクトに落とし込んでいます。ラインアップはポマード3型、カットクロス2型、Tシャツ2型、フーディ、スウェット、バンダナ2型、ソックス、バケットハット、スケートデッキと多岐にわたります。

去る9月26日には、発売を記念した “BANDANALYZE” 展 とローンチパーティが MR.BROTHERS CUT CLUB ロサンゼルス店 にて行われ、レジェンドアーティスト Mister Cartoon（ミスターカートゥーン）、BORN X RAISED（ボーンレイズド） の ALEX/2TONE、河村康輔 らも来場しました。

BROSH × TGP Design POMADE \2,500 "BROSH × CHALLENGER POMADE" \2,500 "BROSH × HOSOI ×CHALLENGER POMADE" \2,700"BROSH × CHALLENGER × HOSOI TEE" \5,500BROSH × TGP TEE \4,800"BROSH × CHALLENGER × HOSOI SWEATSHIRT" \10,000BROSH × TGP HOODIE \8,000"BROSH × CHALLENGER ×HOSOI BANDANA" \3,000 BROSH × TGP BANDANA \2,700"BROSH × HOSOI ×CHALLENGER Cutcloth" \13,000 BROSH × TGP Design Cutcloth \12,000"BROSH × CHALLENGER ×HOSOI SKATEBOARD" \18,000"BROSH × CHALLENGER × HOSOI BUCKETHAT" \9,000"BROSH × CHALLENGER ×HOSOI SOCKS" \2,500

また、発売前日の 10月17日（金）18:00～22:00 には、青山 ROBIN CLUB にてローンチパーティを開催します。

動画リンク

（https://fireworks-japan.box.com/s/a32y5or42rxip89z5p2dgftspccjun20）

画像素材

（https://fireworks-japan.box.com/s/1oltgd68b6muiugw92ag3g8hnlnc5s5x）