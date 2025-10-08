株式会社TSUIDEとのブロンズパートナーシップ契約締結のお知らせ

株式会社NTT Sports X

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、浦安D-Rocksは、株式会社TSUIDE（本社：東京都中央区、代表取締役 松田輝正、以下：TSUIDE）とブロンズパートナーシップ契約を締結したことをお知らせいたします。



浦安D-Rocks とTSUIDEは、本パートナーシップを通じてラグビーの価値の最大化だけでなく、ホストタウンである浦安市にスポーツの力で賑わいを作り、地域の魅力を発信し、地域を活性化させる取り組みを実施していきます。





2025年12月に開幕するNTTジャパンラグビー リーグワン2025-26（以下、リーグワン）を一枚岩となって戦い抜き、ディビジョン１で中長期的にプレーオフ、決勝進出を目指していくとともに、TSUIDEのプロモーションも積極的に行ってまいります。

【株式会社TSUIDE 代表取締役 松田 輝正 コメント】

このたび、浦安D-Rocks様とブロンズパートナーシップを締結できましたことを、心より光栄に感じております。

スポーツとビジネスには、“戦略性” “チームワーク” “目標達成への挑戦”といった多くの共通の要素があります。私たちは、これまで多くの企業の成長を支援してきた経験と知見を活かし、 浦安D-Rocks様のさらなる飛躍を支えるべく支援してまいります。

今回のパートナーシップを通じ、ラグビーが持つ魅力や価値を広く発信し、スポーツの力で社会にポジティブな変革をもたらす一助となることを楽しみにしております。

■会社概要

【社名】 株式会社TSUIDE

【代表者】 代表取締役 松田輝正

【本社所在地】 東京都中央区新富二丁目5番2号 増田ビル2階

【URL】 https://tsuide.jp/

【事業概要】

BtoBマーケティング・セールス支援、市場に適合する営業戦略の策定・構築・実行、マーケティング・リサーチ経営情報の調査、事業戦略構築・オペレーション改善、SFA/CRM/MA構築・運用支援