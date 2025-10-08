room6がぜんために出展！『トロイメライの月あかり』試遊のほか『キメキャワ(ハート)限界ビートちゃん!!』『Pastel☆Parade』が遊べるクリエイター出展ブースも

株式会社room6

株式会社room6（本社：京都市左京区、代表取締役：木村征史、以下、room6)は、2025年10月18日(土) ～ 19日(日)に岐阜県各務原市で開催される「第8回 ぜんため（全国エンタメまつり）」へ出展することをお知らせします。

■出展概要

名称：第8回 ぜんため（全国エンタメまつり）

期間：2025年10月18日(土)～19日(日)

出展名：room6

ブース：Eエリア-32

公式サイト：https://zentame.com/

room6ブースでは、2025年リリース予定の『トロイメライの月あかり』の試遊を体験できます。

また、room6パンフレットや各種ノベルティなどを、各日数量限定で配布します。

是非ブースにお越しください。

※各ノベルティはなくなり次第、配布終了となります。

※配布ノベルティの内容は変更となる可能性がございます。

■room6ブース試遊タイトル

・トロイメライの月あかり

『トロイメライの月あかり』は、2025年に配信予定の追いかけっこアクションです。個性豊かなぬいぐるみたちと一緒に、眠れない夜を逃げ切りましょう。

夢に出てくるおばけのせいで、眠れない日々を過ごしていた少年「テテ」。ある夜に現れた少女「ルナ」に導かれ、不思議なぬいぐるみたちとともにおばけ退治をすることに……。戦う力を持たないテテの代わりに、40種類ものぬいぐるみたちが仲間になり、おばけをやっつけてくれます！

『トロイメライの月あかり』Steamページ

https://store.steampowered.com/app/3480790/

体験版配信中

◼︎room6パブリッシングクリエイター個人出展ブース

「キメキャワ(ハート)限界ビートちゃん!!」「Pastel☆Parade」

room6ブースの隣（Eエリア-31：A＆B）には、

Team Kimekyawa・Pastel Parade Projectも出展します！

『キメキャワ(ハート)限界ビートちゃん!!』『Pastel☆Parade』の試遊のほか、数量限定でノベルティも配布します。room6ブースとあわせて是非お立ち寄りください。

・Team Kimekyawa（Eエリア-31：A）

・Pastel Parade Project（Eエリア-31：B）

『キメキャワ(ハート)限界ビートちゃん!!』

フルーツとモンスターを潰し、資金で機能を開放していく限界リズムゲームです！

工場で働くビートちゃんがリズムに合わせてフルーツを潰し、ひたすらジュースを作り上げていきます。ワンダーモードに突入すると、世界は一変！一緒にキメて、キュートなモンスターをハイテンションに潰しまくりましょう！

▼Steamページ

https://store.steampowered.com/app/2780040/

『Pastel☆Parade』

簡単操作で楽しめる、爽快リズムゲーム！ポップでキュートなオリジナル楽曲を30曲以上収録しています。音楽に合わせて心地よいリズムを奏でましょう。

▼Steamページ

https://store.steampowered.com/app/2685840/PastelParade/

■room6について

創業以来スマートフォンやNintendo Switch(TM)、Steam(R)向けのゲーム開発、移植、パブリッシュ事業を行っており、第24回文化庁メディア芸術祭の新人賞を受賞した『アンリアルライフ』をはじめとした、世界観に浸れるゲームを集めたレーベル「ヨカゼ」の運営も行っています。自社開発タイトル『ローグウィズデッド』が好評配信中。

公式サイト：https://www.room6.net/

公式X：https://x.com/room6_pr