room6がぜんために出展！『トロイメライの月あかり』試遊のほか『キメキャワ(ハート)限界ビートちゃん!!』『Pastel☆Parade』が遊べるクリエイター出展ブースも
株式会社room6（本社：京都市左京区、代表取締役：木村征史、以下、room6)は、2025年10月18日(土) ～ 19日(日)に岐阜県各務原市で開催される「第8回 ぜんため（全国エンタメまつり）」へ出展することをお知らせします。
■出展概要
名称：第8回 ぜんため（全国エンタメまつり）
期間：2025年10月18日(土)～19日(日)
出展名：room6
ブース：Eエリア-32
公式サイト：https://zentame.com/
room6ブースでは、2025年リリース予定の『トロイメライの月あかり』の試遊を体験できます。
また、room6パンフレットや各種ノベルティなどを、各日数量限定で配布します。
是非ブースにお越しください。
※各ノベルティはなくなり次第、配布終了となります。
※配布ノベルティの内容は変更となる可能性がございます。
■room6ブース試遊タイトル・トロイメライの月あかり
『トロイメライの月あかり』は、2025年に配信予定の追いかけっこアクションです。個性豊かなぬいぐるみたちと一緒に、眠れない夜を逃げ切りましょう。
夢に出てくるおばけのせいで、眠れない日々を過ごしていた少年「テテ」。ある夜に現れた少女「ルナ」に導かれ、不思議なぬいぐるみたちとともにおばけ退治をすることに……。戦う力を持たないテテの代わりに、40種類ものぬいぐるみたちが仲間になり、おばけをやっつけてくれます！
『トロイメライの月あかり』Steamページ
https://store.steampowered.com/app/3480790/
体験版配信中
◼︎room6パブリッシングクリエイター個人出展ブース
「キメキャワ(ハート)限界ビートちゃん!!」
「Pastel☆Parade」
room6ブースの隣（Eエリア-31：A＆B）には、
Team Kimekyawa・Pastel Parade Projectも出展します！
『キメキャワ(ハート)限界ビートちゃん!!』『Pastel☆Parade』の試遊のほか、数量限定でノベルティも配布します。room6ブースとあわせて是非お立ち寄りください。
・Team Kimekyawa（Eエリア-31：A）
・Pastel Parade Project（Eエリア-31：B）
『キメキャワ(ハート)限界ビートちゃん!!』
フルーツとモンスターを潰し、資金で機能を開放していく限界リズムゲームです！
工場で働くビートちゃんがリズムに合わせてフルーツを潰し、ひたすらジュースを作り上げていきます。ワンダーモードに突入すると、世界は一変！一緒にキメて、キュートなモンスターをハイテンションに潰しまくりましょう！
▼Steamページ
https://store.steampowered.com/app/2780040/
『Pastel☆Parade』
簡単操作で楽しめる、爽快リズムゲーム！ポップでキュートなオリジナル楽曲を30曲以上収録しています。音楽に合わせて心地よいリズムを奏でましょう。
▼Steamページ
https://store.steampowered.com/app/2685840/PastelParade/
■room6について
創業以来スマートフォンやNintendo Switch(TM)、Steam(R)向けのゲーム開発、移植、パブリッシュ事業を行っており、第24回文化庁メディア芸術祭の新人賞を受賞した『アンリアルライフ』をはじめとした、世界観に浸れるゲームを集めたレーベル「ヨカゼ」の運営も行っています。自社開発タイトル『ローグウィズデッド』が好評配信中。
公式サイト：https://www.room6.net/
公式X：https://x.com/room6_pr