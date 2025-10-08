GRe4N BOYZ作詞・作曲×武部聡志プロデュースミスタートロットジャパン優勝・島憂樹メジャーデビュー曲「Prologue」が日本テレビ『東野・岡村の旅猿27』のエンディングに決定！

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

オーディション番組『ミスタートロットジャパン』優勝者の島憂樹の新曲「Prologue」が本日10月8日(水)25:35より日本テレビ(関東ローカル)で放送開始となる『東野・岡村の旅猿27』のエンディングテーマに決定しました。

韓国で社会現象を巻き起こした大人気歌謡オーディション番組の日本版として、2025年2月より展開された『ミスタートロットジャパン』。時代を超えて心に残る懐メロをテーマに、世界中から集結したボーカリスト74名が、初代Mr.TROT(ミスタートロット)の座をかけて熾烈な戦いを繰り広げ、現役高校生の島憂樹が見事優勝を果たしました。

島のデビュー楽曲は、松任谷由実コンサートの音楽監督、徳永英明・久保田利伸・一青窈などをプロデュースしてきた音楽プロデューサーの武部聡志、そして「愛唄」「キセキ」「遥か」「オレンジ」等、デビュー以来、数々のヒット曲を生み出してきたGRe4N BOYZが作詞・作曲を手掛けた豪華タッグによる楽曲です。

今回、「Prologue」が、本日より放送開始となる『東野・岡村の旅猿27』のエンディングテーマに決定。楽曲に関する詳細は後日発表予定です。番組とともに、ぜひご期待ください。

■武部聡志 コメント

ミスタートロットジャパン優勝者 島憂樹くん初のオリジナル曲が完成しました。

GRe4N BOYZのHIDEによる島くんにぴったりの素敵な楽曲です。

予選の唄い出し一言で審査員全員を驚かせた彼の歌声が、これから多くの人たちに届きますように。

■HIDE（GRe4N BOYZ) コメント

この度、武部さんからお声がけをいただき、『Prologue』という楽曲を書かせていただきました。

島さんはまだ高校生ということで、歌手としての新しい日々が始まったことに、まずは心からお祝いを申し上げます。これから先、さまざまな経験を重ねていく中で、この「一生に一度しかないデビュー曲」が、オマモリのようにそっと寄り添ってくれる存在になればと願っています。

そして島さんの歌声を通じて、同じ年代の方や、日々を乗り越えようとしている方々に「自分も頑張ろう」と思っていただけるような楽曲を目指しました。『Prologue』が皆さまの心に届き、少しでも力になれれば幸いです。

■島憂樹 コメント

こんにちは！島憂樹です！

僕が小さい時から放送され、皆様から愛されているこの番組のエンディングに僕の曲が流れることが決まり、とても幸せです。ありがとうございます！

この曲には、不安や葛藤の先にみえる光を目指して進んでいくという、高校生の僕だからこそ表現できる想いがたくさん詰まっています！1人でも多くの方に元気や勇気を与えられるよう全力で歌ったので、是非聴いてください！！

■番組概要

「東野・岡村の旅猿 27」

※全24回

放送日時：初回 2025年10月8日（水）25:35～

放送局：日本テレビ（※関東ローカル）

見逃し配信：TVer、日テレ無料にて放送後に期間限定見逃し配信あり

出演：東野幸治、岡村隆史

ゲスト：蛍原徹

番組公式サイト：https://www.ntv.co.jp/tabizaru/

製作著作：FANY Studio / 吉本興業

■ミスタートロットジャパン TOP5公式リンク一覧

・公式サイト: https://mr-trot.jp/

・公式 YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/@mrtrot_jp

・公式 X アカウント：https://x.com/mrtrot_jp

・公式 TikTok アカウント：https://www.tiktok.com/@mrtrot_jp

・公式 Instagram アカウント：https://www.instagram.com/mrtrot_jp/

・公式 LINE アカウント：https://lin.ee/bouFqpn

■会社概要

会社名：株式会社 NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

事業開始日：2023 年 5 月 1 日

所在地：東京都新宿区新宿5丁目18-14 北西ビル8階

代表取締役社長：小林智

公式サイト URL：https://fanystudio.com/