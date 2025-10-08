【新譜情報】Deey, EVO, MrRnによるアルバム『亜門 - AMON』がリリース決定！
沖縄普天間出身、Leo Iwamuraとの共作『Deep Blue』などで今最も勢いのある１人のDeeyと、IMUHA BLACK主催のThe Anthemで頭角を表し、注目のEVO、そして、関西を中心に人気急上昇中のMrRnが全曲プロデュースを手掛ける、日本のアンダーグラウンドヒップホップ最前線の3人による注目作が、ボーナストラック付きCDとLPでリリースが決定した。
アルバムに先駆け、先行シングル「Double Up」と「Sunshine」が配信され、「Double Up」のMusic Videoが公開されている。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=bcAgv-iOF30 ]
アーティストコメント
「揺らす、頷かす、伝えるの表現をこの三人と作ったことで自分自身の最大限を引き出せた作品になりました。特にSunshineはノリ、メッセージ性含めて是非聴いて感じてほしい曲です！」--Deey
「アルバムタイトル[亜門]は読んで字の如し、アジアのゲートの意味。俺らも普段音楽を聴く時はまず鳴りとグルーブでキャッチする事が多いから、今の国内のシーンとか関係なくワールドワイドで通用する作品を作った。クルーを作って纏めるのとかは結構性に合わないから[亜門]のコンセプトに同意してくれてる仲間たちと音楽に限らずスクワッド的な動きを今後していきたい。」--EVO
「聞けば稲妻みたいに衝撃が走るはず。仲間と作って支え合って、学んで、今までのプロデュース作品で一番リアルな自分表現できました」--MrRn
【リリース情報】
Title: 亜門 - AMON
Artist: Deey, EVO, MrRn
Format: CD, LP, Digital
Release Date: 2025.12.17
Label: hungry records
オフィシャルURL：https://www.oto-tsu.jp/features/archives/18584
【CD TRACKLIST】
1. Double up
2. Who the best？
3. Do nah
4. Sunshine
5. 00s
6. Dope squad
7. Les
8. Myanmar
9. A.M 4:00 freestyle
10. Money men
11. N.B.A
12. Lost highway
13. Spirit (CD Bonus Track)
14. I need that
【LP TRACKLIST】
Side-A
A1. Double up
A2. Who the best？
A3. Do nah
A4. Sunshine
A5. 00s
A6. Dope squad
A7. Les
Side-B
B1. Myanmar
B2. A.M 4:00 freestyle
B3. Money men
B4. N.B.A
B5. Lost highway
B6. I need that
【イベント情報】
10/5 NYD at JAMES american food
10/18 TTP at 三軒茶屋PATROL
10/24 Excuse at 渋谷Organ bar
11/8 NYD at club Harlem BX Cafe
11/8 at patrol
11/15 BBC at 代官山ORD