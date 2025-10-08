東京を拠点に活動し注目を集めるラップクルー TiGht PlumpとOlive Oil がタッグを組んだコラボレーション・アルバムが、OILWORKS REC. から待望のアナログLPで登場!!
東京を拠点に活動し注目を集めるラップクルー TiGht Plump (NE Da Murakami, Donkey, TAKEAKI) と、
唯一無二のビートマジックでシーンを牽引し続ける Olive Oil がタッグを組んだコラボレーション・アルバム “97239 710 (オイルプランプ)” が、OILWORKS REC. から待望のアナログLPで登場。
リリース以降、LIVEやMVを通してさらに話題を集めてきた全12曲を収録。 等身大の愛を綴る3人のマイクリレーとOlive Oilのビートが交わり、グルーヴィーかつ耳に残る「This is HIP HOP」な世界観を描き出す。
ONENESS、田中光 (Dry Echoes)、W@R (RepYourSelf / TENOHILLA) が参加した楽曲は作品に厚みと広がりを添えている。
聴き込むほどに耳から脳内へと浸透し、Olive Oilによるインタールードを交え、奥行きあるサウンドジャーニーを体感できる仕上がりです。
さらに、アナログサイズならではの迫力で楽しめる POPY OILによるアートワークも必見。
針を落とす瞬間から広がる、HIP HOPの深淵―― “97239 710 (オイルプランプ)”、唯一無二の音の旅を余すことなくご堪能ください。
＜MUSIC VIDEO＞
TiGht Plump & Olive Oil - 日常謳歌
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=461Cm5fqbeM ]
TiGht Plump & Olive Oil - あなたといたいだけ
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=QdBJiz4a2J0 ]
■TiGht Plumpプロフィール
千葉県東葛エリア発祥で東京を拠点に活動する4人組のHIPHOPクルー。RapperのTAKEAKI ＆ Donkey とProducer兼RapperのNE Da Murakami、DJの4810で構成されており、ジャンルレスなサウンドが特徴。
■Olive Oilプロフィール
南の楽園設計を夢見る男 風は常に吹いている人並外れた製作量と完全無欠のアイデアで世界を翻弄しつづける無比の個性クリエイター集団OILWORKSプロデューサー／リミキサー／DJ ワールドワイドでありながらアンダーグラウンドシーンと密接に結びつく感覚は唯一無二。
＜ 商品概要 ＞
アーティスト名：TiGht Plump & Olive Oil
タイトル：97239 710
レーベル：OILWORKS Rec.
品番：OIL1222
バーコード：4988044830981
フォーマット：LPレコード
販売価格(税込)：4,180円
発売日：2026年2月18日
＜トラックリスト＞
SIDE-A
01.日常謳歌
02.SUPREME NICE
03.Family sketch
04.島のマタドール (feat.ONENESS)
05.a_DE_O_1
06.LUCKY CHEN
SIDE-B
01.後ほDOGGS
02.地球儀 (Olive Oil Remix)
03.Zombies alarm(feat.田中光)
04.WISHTUE
05.HAPPY VERSE DAY (feat.W@R)
06.あなたといたいだけ