秋の新宿、恒例の音楽フェス、タイムテーブル＆ステージ割発表！！「SHIN-ONSAI 2025 -the Circuit-」～昨年に引き続き新宿MARZの一部ステージの無料生配信も実施～

2025年11月8日(土)に、新宿LOFT、新宿FACE、新宿MARZ、新宿ACB HALL、新宿PIT INN、歌舞伎町シネシティ広場で開催される「SHIN-ONSAI 2025 - the Circuit -」のタイムテーブルと一部無料生配信を発表。

「SHIN-ONSAI」は、新宿区が地域の魅力を発信し、多くの人に有意義な文化的体験を提供すベく、2018年にスタート。いつの時代も音楽・舞台・アートなどさまざまな分野で、最新かつ進歩的な表現を生み出してきた前衛カルチャーの中心地=新宿の〈文化的な混沌と洗練〉をコンセプトに、オルタナティヴで多様性あふれるラインナップや、利便性の高い会場の立地に加えて、多くの人に音楽を楽しんでいただく機会を創出する目的でお手頃なチケット料金が特徴となっており、すでに秋の新宿の風物詩的な音楽フェスティバルとなっている。

この度すでに発表されている出演アーティスト39組の会場割およびタイムテーブルが解禁となり、さらに新宿MARZステージに出演する空間現代、HYPER GAL、LAUSBUB、HIMIZ、wnfuの5組が新宿フィールドミュージアム公式YouTubeチャンネルで無料生配信されることが発表となった。

また当日シネシティ広場で配布されるリストバンドを提示することでドリンク1杯無料やお会計１０％割引などさまざまなサービスを受けられる飲食店も発表に。詳細はオフィシャルHPにて。

チケットは、各プレイガイドにて一般発売中。

■公演概要

【公演名】 「SHIN-ONSAI 2025 -the Circuit-」

【出演】 石野卓球、サニーデイ・サービス、向井秀徳アコースティック＆エレクトリック、踊ってばかりの国、LITTLE TEMPO、the band apart、民謡クルセイダーズ、前野健太、寺尾紗穂、MOODMAN、悪魔の沼、やけのはら、DJ Yogurt(Upset Rec)、TENDRE、Summer Eye、池間由布子、君島大空、ラブリーサマーちゃんソロセット、トリプルファイヤー、空間現代、mama!milk、HYPER GAL、YeYe、Wool & The Pants、OHHKI、HIMIZ、LAUSBUB、Riki Hidaka、閑喜弦介×藤井友信DUO、グッナイ小形、kiss the gambler、wnfu、HALLEY、松永拓馬、皆川溺集合体、TOMMY(BOY)、DOGO、Gingersamm、天国旅行

【会場】

新宿LOFT / 新宿FACE / 新宿MARZ / 新宿ACB HALL / 新宿PIT INN / 歌舞伎町シネシティ広場

【公演日時】 2025年11月8日(土) 11:00開場、11:30開演 ※リストバンド交換10:30～

【料金】 前売り：4,000円(税込) / 当日：4,500円(税込)

※リストバンド交換所にてリストバンドをお渡しいたします。

【主催】 新宿フィールドミュージアム協議会

【企画・制作】 サンライズプロモーション

【公式サイト】 https://shin-onsai.com

【新宿フィールドミュージアム公式YouTube】 https://www.youtube.com/channel/UCzr4gNldxuG5rOoHLyiAonQ

【チケット一般発売日】2025年8月23日(土)10:00～

【チケット発売所】

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/shin-on-sai-25/ （Pコード：300-828）

イープラス https://eplus.jp/shin-onsai2025/

ローソンチケット https://l-tike.com/shin-onsai/ （Lコード：70944）

【お問合せ】 サンライズプロモーション 0570-00-3337 （平日12:00～15:00）