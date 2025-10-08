野菜を活かしたレシピから卵不使用レシピまで！身体に優しいクッキーレシピ本『鎌倉しふぉんのクッキー　米粉対応。シンプルな素材でていねいに作る』が10月23日発売【Amazon新着ランキング1位を獲得！】

株式会社マイナビ出版

株式会社マイナビ出版（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀）はこのたび、『鎌倉しふぉんのクッキー』を、2025年10月23日に発売します。本書は、予約開始早々話題を呼び、Amazonランキングで1位を獲得しました。

※本「デザート・スイーツ部門 新着」カテゴリ（25/9/20調べ）

シフォンケーキ専門店として20年以上愛され続けている「市場のケーキ屋さん 鎌倉しふぉん」。そんな「鎌倉しふぉん」は、市場（鎌倉市農協連即売所）にお店を構えています。今回は、そんな野菜に囲まれた環境から発想を得て、鎌倉で採れた野菜を活かしたクッキーをはじめ、生地の食感にこだわったクッキーのレシピを紹介しています。

■野菜を使ったクッキーレシピは「鎌倉しふぉん」ならでは

やさしい味わいの野菜クッキーは卵不使用です。米粉とオイルでつくるので、下準備も少なく手軽につくれます。

■砂糖・油分の置き換えや卵不使用レシピなど、身体に優しいポイントがたくさん

◎砂糖・油分もお好みで置き換え可能！

砂糖と油分も、それぞれ数種類から置き換えができます。基本は粉糖とバターの組み合わせですが、好みに合わせて選んでください。



◎卵なしのレシピあり！

本書では、卵を使わないレシピも登場します。卵なしのクッキーは、素朴な味わいと、サクサクでほろっとした食感が特徴。クッキーと合わせる具材の味がより引き立ちます。

■米粉など6種類の粉に置き換えられるから、自宅にある粉でつくりやすい

本書では、薄力粉でつくることをベースにしたレシピを紹介していますが、「薄力粉」「強力粉」「全粒粉」「くるみパウダー」「米粉」「アーモンドプードル」の6種類に置き換えてつくることができます。そのため、つくりたい時にご自宅にある粉を使ってすぐにつくれます。

■著者情報

青井聡子（あおいさとこ）

2000年に鎌倉へ移住し、鎌倉しふぉんの前身「cafeあおい」をオープン。お店で出していたケーキが評判となる。独学でシフォンケーキの研究を重ね、2003 年に鎌倉市農協連即売所内に「市場のケーキ屋さん 鎌倉しふぉん」開業。季節を取り入れたメニューが人気で、各種メディアでも多数紹介されている。以降、工房や東京、大阪等でシフォン教室を開講。国内外から生徒も多く、常に満席で人気のレッスン。著書に『鎌倉しふぉんのシフォンロールケーキ』『新版 市場のケーキ屋さん 鎌倉しふぉんのシフォンケーキ』『新版 鎌倉しふぉんのお菓子教室 季節のシフォンケーキとお菓子』（すべてマイナビ出版）がある。

■書誌情報

書名：鎌倉しふぉんのクッキー 米粉対応。シンプルな素材でていねいに作る

著作者名：青井聡子

書籍：1,892円

電子版：1,892円

B5：80ページ

ISBN：978-4-8399-88890

発売日：2025年10月23日

マイナビブックス：

https://book.mynavi.jp/ec/products/detail/id=148662

Amazon：

https://www.amazon.co.jp/dp/4839988897