Webサイトのセキュリティ診断サービス『XServer サイトセキュリティ』、エントリープランの診断機能を大幅強化

エックスサーバー株式会社

エックスサーバー株式会社（所在地：大阪市北区、代表取締役：小林尚希）は、2025年10月8日より、Webサイトの脆弱性診断・Web改ざん検知サービス『XServer サイトセキュリティ』において、これまで提供していた「エントリープラン」の診断機能を大幅に強化し、新たに「スタンダードプラン」として提供を開始しました。 提供価格はそのままに、よりリアルタイムかつ実用的にWebサイトのセキュリティリスクを把握できる環境を実現しています。

■機能拡充の内容

【1】脆弱性診断の「毎日診断」に対応

従来の診断頻度に加え、「毎日」「週1回」の診断に対応しました。

これまで以上にリアルタイムにWebサイトの脆弱性を把握し、迅速な対策につなげることが可能となります。

【2】Web改ざん検知の「手動診断」に対応

月1回を上限として、お客様の任意のタイミングで診断を実行できるようになりました。

【3】診断結果の保存期間を大幅延長

診断結果の保存期間を「3か月」から「3年」へ延長しました。

これにより、セキュリティ監査や社内報告など、長期的な記録の活用が可能となります。

■『XServer サイトセキュリティ』について

Webサイトに潜むセキュリティ上の脆弱性を可視化する「脆弱性診断」と、不正な改ざんやマルウェア、フィッシングサイトの設置を検知する「Web改ざん検知」の2つの診断機能を備えたセキュリティ診断サービスです。WebサイトのURLを登録するだけで診断を開始できるため、初めてセキュリティ対策を行う方でも安心してご利用いただけます。 エックスサーバーグループのセキュリティ専門企業である、クラウドセキュア株式会社が開発した技術を基に提供されています。

公式サイト :https://sitesec.xserver.ne.jp/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=xsecure_update_251008

エックスサーバー株式会社

■会社概要

名称 ： エックスサーバー株式会社

本社所在地： 大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 タワーA 32F

代表者 ： 代表取締役 小林 尚希

設立 ： 2004年1月23日

資本金 ： 1億円（資本準備金含む）

事業内容 ： クラウドインフラ事業、Webアプリケーションシステムの開発事業、その他、インターネット関連サービス事業

URL ： https://www.xserver.co.jp/

クラウドセキュア株式会社

■会社概要

名称 ： クラウドセキュア株式会社

本社所在地： 大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 タワーA 32F

代表者 ： 代表取締役 本橋 大介

設立 ： 2015年2月6日

資本金 ： 1億円（資本準備金含む）

事業内容 ： インターネットセキュリティ事業

URL ： https://cloudsecure.co.jp/