10月4日(土)より東急プラザ銀座店に『通販の虎』が出店！ひろゆきさんとの夢のコラボも実現！世界へ挑む一大プロジェクトが遂に始動

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=FBZd07iIY3Y ]

誰もが知る超大企業とコラボして銀座に出店することが決まりました！

オンラインで数々のヒット商品を生み出してきた『通販の虎』が、ついにリアル店舗へ挑戦。

2025年10月4日(土)より東急プラザ銀座店8階 ロッテ免税店内にて、半年間のポップアップストアを行います。

反響次第では期間延長の可能性も！

本プロジェクトは、日本全国の志願者から集まった選りすぐりの商品を取り扱い、訪日観光客を中心にここでしか出会えない日本の魅力を届ける試みです。

出店商品について

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=1g6tL-ZJmCo ]

出店権を掴み取るのは誰だ？日本代表を懸けた戦いが幕を開ける！【通販の虎インバウンド版オーディション】

通販の虎 免税店出店に伴い、虎5人による初のオーディション形式で店舗に並べる商品を選定。

志願者合計20名（既存14名＋新規6名）によるオーディションを勝ち抜いた、合格者 合計12名の出店が決定！

■出店商品/企業一覧

・栗せんサンド/フジタセイカ株式会社

・まるしば謹製味噌だれ/株式会社まるしば食品

・笹茶/株式会社IZANA

・お濃茶スイーツ/株式会社レックス・ベリー

・ダーマローラーHC902/株式会社Transparence

・快眠 加重アイマスク/合同会社FLH

・Allgu X コルセット/Allgu

・奇跡の歯ブラシ ソニック・ミラクルホワイトニング/株式会社あるほっぷ

・KIOKU 日本語カード/RB株式会社

・IMONOPAN/岡田鋳物株式会社

・大堀相馬焼 二重急須と煎茶碗5個セット/大堀相馬焼 松永窯

・有田焼/株式会社山忠

実際に商品を手に取って見てお買い求めいただけるチャンス！

ぜひお立ち寄りください。

■概要

期間：2025年10月4日(土) 11時開始

場所：東京都中央区銀座5-2-1 東急プラザ銀座 8階

東急プラザ銀座公式HP：https://www.tokyu-plaza.com/ginza/

ロッテ免税店 東京銀座店HP：https://lotteginza.com/

通販版令和の虎YouTube：https://www.youtube.com/@tsuuhannotora

【重大発表】ひろゆきさんとのコラボ内容について

本プロジェクトを盛り上げるべく、ひろゆきさん(株式会社made in Japan)との夢のコラボも実現！

日本の製品力・商品力の魅力が詰まった商品を発信していきます。

また、今回のコラボに伴い通販の虎 免税店出品への追加募集が決定！

■募集一覧

１.インバウンド版 通販の虎 銀座店出店 追加オーディション志願者

２.テストマーケティングを募集

３.株式会社made in Japan(ひろゆきさん)と商品開発をしたい方

企業・個人を問わず募集致します。詳細は以下をご確認下さい。

■募集要項

https://shop.modein.jp/pages/tiger?ct_audition

■募集内容に関する動画

https://youtu.be/8HztyvqtDHQ?si=TbIiN9ujq_4g4eCs

■インバウンド版 通販の虎オーディション応募フォーム

https://forms.gle/ojSeP3Mgz6nrMuVJ9

【志願者募集中】次に世界へ進出するのはあなたの商品かも！

2023年10月より150万人登録者の投資型エンターテイメントチャンネル、YouTube『令和の虎』から『通販版令和の虎』を開始。

現在令和の虎から独立し、『通販の虎』としてたくさんの志願者や商品を紹介しています！

YouTubeを通じての通販事業に可能性を感じ、日本を代表するYouTuberヒカルさん、そして令和の虎元主宰の岩井社長と共に、「株式会社通販の虎」を立ち上げました。



【通販の虎では、挑戦したい志願者を募集中！！】

志望者に待つ3つのチャンス⇓

・ 『通販の虎』ECサイトへの掲載権利が得られる可能性アリ！

・ 販促のプロ、虎たちから本質的な商品改善フィードバックがもらえる！

・ 番組出演をきっかけに“継続して売れる”ヒット商品に育つ可能性も！



「通販の虎に出たい！」

「自分の商品を広く知ってほしい！」

「今まで通販の虎に出てない商品を持っている！」



という志願者の方は以下よりご応募お待ちしております！



■通販版令和の虎 志願者応募について

https://tsuhan-tora.com/lp/