AWSとの戦略的連携を加速

株式会社情報戦略テクノロジー

株式会社情報戦略テクノロジー(https://www.is-tech.co.jp/)（東京都渋谷区、代表取締役社長 高井淳、以下「当社」）は、当社の生成AI（Amazon Bedrock）活用事例が、アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社（以下、AWS）によってその技術力を評価され、AWSにより事例として公表されたことをお知らせいたします。

この事例は、当社のAI戦略に基づく技術力と、それに関わる事業進捗、またAWSとの強固な連携を通じて、組織全体の生産性向上、ハイブリッド・セールスモデルへの転換、そして持続的な企業価値向上を実現した点を、客観的に示すものです。

■「パイオにゃん」開発の経緯

当社は、「0次DX」を推進する企業として、自社の業務プロセスを高度なソリューションとして再構築することを事業戦略の柱に据えています。この一環として、AWSが主催する「“ビジネスをグロースする”生成AIコンテスト」に参加し、トップセールスのノウハウや社内情報を学習させた独自AIエージェント秘書「パイオにゃん」を開発したことで、「Scalable Innovation Award」を受賞しました。

■AWSとの強固な技術連携と実績と今後の展望

パイオにゃんは、AWSが提供する生成AIサービス「Amazon Bedrock」を核に開発されており、その技術的な優位性は、AWSコンテストでの「Scalable Innovation Award」の受賞を通じて実証されております。また、グループ会社の株式会社WhiteBox(https://www.white-box.co.jp/)では、AWSが主催する生成AIハッカソンにて日本一に選ばれるなどの実績を有しております。当社は、これらの実績を通じてAWSとの強固な技術リレーションシップを構築しており、今後も最先端のAI技術をいち早く事業に取り込み、技術的競争優位性を維持してまいります。

AWS公式事例記事（外部URL）： 株式会社情報戦略テクノロジー様の AWS 生成 AI 活用事例(https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/genai-case-study-ist/)

■AI Officer藤本雅俊のコメント

当社は『伴走型戦略DXファーム』としてお客様を支援する一方、自社の急拡大に伴う情報のサイロ化と、社員一人ひとりへの成長支援に課題を抱えていました。今回、Amazon Bedrock を活用して開発した『パイオにゃん』は、単なる情報検索ツールではありません。社員からは『パイオにゃんと一緒に自分も成長している実感がある』という声が多数寄せられており、まさに私たちが目指す『人とAIが共に成長する組織』の理想形を体現する存在です。AWSとの強力なパートナーシップにより、テクノロジーが組織文化を豊かにするという、最高の形でDXを推進できたと確信しています。

【 会 社 概 要 】

会 社 名 ：株式会社情報戦略テクノロジー

（東証グロース・155A）

代 表 者 ：代表取締役社長 高井 淳

所 在 地 ：東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号

恵比寿ガーデンプレイスタワー15F

電 話：03-6277-3461

事業内容：大手企業向けDX内製支援サービス等

U R L ：https://www.is-tech.co.jp/

【株式会社WhiteBox】

会 社 名 ：株式会社WhiteBox

代 表 者 ：代表取締役社長 川原 翔太

所 在 地 ：東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号

恵比寿ガーデンプレイスタワー15F

電 話：03-6277-3472

事業内容： SI/SES向けSaaS「WhiteBox」

および周辺サービスの運営

U R L ： https://www.white-box.co.jp/