「NolaブックスBloom」新刊1作品、「NolaブックスGlanz」新刊1作品、10月4日（土）より複数ストアにて配信中！

60万人をこえる作家が登録する創作プラットフォーム「Nola（ノラ）※1」を運営する株式会社indent（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：釜形 勇気 以下、「indent」）は、このたび、オリジナル小説レーベル「NolaブックスBloom」（少女・女性ジャンル）の新刊1作品と、オリジナル小説レーベル「NolaブックスGlanz」（少年・青年ジャンル）の新刊1作品を、2025年10月4日（土）より、電子書籍ストア「Amazon Kindle」など複数ストアにて単巻配信を開始いたしましたことをお知らせいたします。



■配信を開始した作品はこちら！

(C)︎2025 Dat Tsukitei・Rein Kuwashima/株式会社indent

作品タイトル：俺は、こん棒だけで魔王を倒す。～こん棒勇者の冒険譚～ 『この勇者、イカれてる』最弱武器の“縛りプレイ”で異世界をぶっ壊す

著者：月亭脱兎 イラスト：桑島黎音

レーベル：NolaブックスGlanz

URL：https://nola-novel.com/glanz/novels/kwhayc9skn4c

＜あらすじ＞

あらゆるゲームを初見クリアできる高校生の拓海。 彼はぬるい難易度を嫌い、自らに厳しい制約を課す“縛りプレイ”で快感を追求する天才ゲーマーだった。 そんなある日、拓海は突然異世界に召喚される。 そこは直前までプレイしていたフルダイブRPG「クエルクス・ワールド」と瓜二つの世界。 拓海はそこで最弱武器「こん棒」縛りで異世界を攻略しようとする…… 笑いと涙、そして激熱バトル満載の異世界ファンタジー、ここに開幕！

(C)︎2025 Kohaku Misaki・Tyatora Okita/株式会社indent

作品タイトル：暗殺一族の厄憑き花嫁～冷酷な婚約者の溺愛は不器用で甘い～下

著者：三崎こはく イラスト：沖田ちゃとら

レーベル：NolaブックスBloom

URL：https://nola-novel.com/bloom/novels/umx0bi0xy1gn

＜あらすじ＞

激情の夜を越え、リヴィとアシェルはこれまで以上に一緒に過ごすようになっていた。アシェルの弟妹たちも加わり、怖いくらいに幸せな毎日の中でリヴィはアシェルへの恋心を自覚していく。そんな折、アシェルに告げられた暗殺依頼。それは、リヴィの父を殺してほしいというものだった。日を追うごとにリヴィへの愛しさが募るアシェルは「厄憑き令嬢」が生まれた真相を突き止め、リヴィの幸せを阻害するものを排除するために動き出して──！？

＜作家の皆さまへ：商業デビューを目指す皆さまの作品を随時募集しています＞

indentが、「きら星のような新たな才能と作品が大きく花開いていきますように」という願いを込めるオリジナル小説レーベル。「NolaブックスGlanz」ではハイファンタジー・ローファンタジー・バトルファンタジー・ラブコメなどを中心に幅広い少年・青年ジャンルを、「NolaブックスBloom」では継母・転生・悪役令嬢・裏切り・復讐・家族愛・溺愛などロマンスファンタジーを中心に幅広い少女・女性ジャンルを募集中です！

また、新たに来年、BL（ボーイズラブ）とTL（ティーンズラブ）を展開するオリジナル小説レーベルも創刊する運びとなりました！創刊に先立ち、本レーベルから商業化する作品を大募集いたします。

募集詳細はこちらからご覧ください：

NolaブックスGlanz：https://story.nola-novel.com/company/nola-glanz

NolaブックスBloom：https://story.nola-novel.com/company/nola-bloom

Nola編集部（BL＆TL作品募集中）：https://story.nola-novel.com/company/nola

＜企業の皆さまへ： IP創出を目指す企業の皆さまを随時募集しています＞

indentでは、「原作を生み出す作家の皆さまが集中して執筆に取り組める環境の構築と、企業と新たな才能の出会いが増え、心動かすコンテンツが生まれていく循環の構築」を目指し、漫画やwebtoonからはじまるメディアミックス可能なIP創出を目指す企業の皆さま、作品を共同制作する企業の皆さまを募集しています。「Nolaエージェント機能」では、60万人の作家が生み出した最大250万の原作基盤から連携された作品を発掘することが可能です。また、「編集部の掲示板」や「原作募集コンテスト」、「第一回Nola原作大賞」などの開催も合わせ、原作の募集～発掘～制作までトータルサポートいたします。

お気軽にお問い合わせください： https://indent.co.jp/contact

※1）「Nola」とは

「Nola（ノラ）」は、indentが運営する作家の皆さまに向けた創作プラットフォームです。PCとスマホの双方でデータを同期して利用できることに加え、プロットや登場人物の管理などを通して、構造的な物語の創作をサポートできるのが特徴です。原稿の執筆機能、設定資料の管理機能、プロットの作成機能などを通して、作家の皆さまの創作をサポートできるよう開発に取り組んでおります。

● NolaサービスHP：https://nola-novel.com/

● App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1468307521

● Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US)

■株式会社indentについて

会社名：株式会社indent（https://indent.co.jp/）

本社 ：東京都千代田区神田三崎町3‐6‐12 神田三崎町ビル4階

設立 ：2019年10月8日

代表者：釜形 勇気

