あのコラボが再び！「千葉ジェッツ」が雑誌「ar」とスペシャルコラボフォトブック第2弾を発売！！

株式会社千葉ジェッツふなばし

千葉ジェッツは2025年2月に第1弾が発売されご好評を博した、女性誌「ar」（主婦と生活社）とのコラボレーションブック『PHOTO BOOK 千葉ジェッツ』に続き、待望の第2弾『PHOTO BOOK 千葉ジェッツ vol.2』を2025年11月13日（木）に発売いたします。

(C)SHUFU TO SEIKATSU SHA (C)CHIBAJETS FUNABASHI

前作では、日本人所属選手の掲載はユニフォーム姿とカジュアルスタイルのファッションスナップのみでしたが、今回はフォーマルスタイルが追加され、普段コートでは見られない選手たちの新たな一面をご覧いただけます。さらに、前回未掲載だった外国籍所属選手のファッションスナップも収録しており、モデル顔負けの素晴らしいポーズを披露してくれています！

千葉ジェッツのブースターでなくても必読の一冊となっておりますので、ぜひご期待ください！

【先行販売について】

LaLa arena TOKYO-BAYで行われる千葉ジェッツのホームゲーム【 10月18日（土）、19日（日）、25日（土）、26日（日）、11月8日（土）、9日（日）の計6日間 】で先行発売いたします。ホームゲーム先行発売分にはSP特典として、「全5種類のポストカード」の中からランダムで1種付いてきます。

【PHOTO BOOK 千葉ジェッツ vol.2】概要

■発売日：2025年11月13日（木）

■出版社：主婦と生活社

■価格：2500円（税込）

■撮影：古川義高

■総ページ：88P

■判型：A4型

■掲載選手

渡邊雄太／富樫勇樹／田代直希／瀬川琉久／菅野 ブルース／マイケル・オウ／ナシール・リトル／

二上 耀／ディー・ジェイ・ホグ／西村文男／金近 廉／荒尾 岳／原 修太／ジョン・ムーニー／加藤 ダニエル 計15名

【イメージカット：瀬川琉久 / 二上耀】

