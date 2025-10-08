ファッションプラザ【パシオス】が10/15(水)より「グランバザール」をスタート！

株式会社田原屋

株式会社田原屋（本社所在地：神奈川県川崎市、代表取締役会長：田熊 太郎、代表取締役社長：甲斐 直裕）は、10/15(水)よりファッションプラザパシオスで「グランバザール」を開催いたします。

選りすぐりの商品を集めた「グランバザール」を10/15(水)～10/19(日)に開催いたします。

チラシの内容は、パシオスチラシサイト（https://www.paseos-chirashi.jp/）にて、10/14(火)夕方に公開予定です。

- 開催店舗[表: https://prtimes.jp/data/corp/120375/table/78_1_147448d5c640b35af94907d0920249c9.jpg?v=202510091256 ]

近隣にお住まいの方々に向けては新聞折込チラシを配布予定です。お得な情報は以下でもご確認いただけます。

・「パシオス公式」サイト（https://www.paseos.co.jp/）

・「パシオスチラシ」サイト（https://www.paseos-chirashi.jp/）

・「パシオス公式LINE」（https://lin.ee/wU2D7kE）

- 公式オンラインストア パシオスNetについて

公式オンラインストア パシオスNetでは新規会員登録でのクーポンプレゼントや店舗受取サービスなど、様々な特典をご用意しております。（https://www.paseos-net.com/）

- パシオスについて

ファッションプラザ パシオスは、婦人・紳士・子供のファッション衣料・服飾雑貨・肌着・リビング用品を扱う、関東・甲信・東海・近畿に店舗を展開している「総合衣料専門チェーン」です。

