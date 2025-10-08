万博サウナ「太陽のつぼみ」がギネス世界記録(TM)に認定

太陽工業株式会社フォトセッションの様子 左から、TTNE秋山大輔、KOMPAS小室舞、ギネスワールドレコーズ公式認定員、能村祐己太陽工業代表取締役社長、高科淳副事務総長、小橋賢児催事プロデューサー

大型膜面構造物(テント構造物)や土木・物流資材などを手がける太陽工業株式会社(東京本社：東京都世田谷区、大阪本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：能村 祐己、以下：太陽工業)が、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の主催者催事におけるシルバーパートナーとして協賛する万博サウナ「太陽のつぼみ」は、最も高い膜構造サウナ建築物（Tallest membrane-structure sauna building）として、2025年10月8日（水）にギネス世界記録(TM)へ認定されました。同日、認定員立ち会いのもと公式認定証授与式が行われました。

「太陽のつぼみ」は、太陽工業が長年培ってきた膜構造技術を活かして設計・施工されたサウナ施設です。自然光を透過するETFEフィルムの膜材に覆われた空間の中で、自然のエネルギーを感じながらサウナを楽しむことができます。構造体も兼ねる最小限のアルミフレームとETFEフィルム*（厚さ0.25mm、重さ440g）、そして空気だけで構成されたテトラ形状のユニットで成り立っています。テトラ形状により、最小限の部材で最大限の空気量を包み込み、軽量ながら断熱性を備えた、膜ならではの柔らかなデザインを実現しました。サウナ棟は高さ8.4mに達し、この高さが「最も高い膜構造サウナ建築物」として認定されました。

*ETFEフィルム：フッ素樹脂をフィルム状に圧延した高機能フッ素樹脂。軽量かつ高い耐久性と透過性を備え、ガラスに代わる新しい建築表現が可能な材料として注目されています。厚さ0.25mmにもかかわらず、耐久性は20年以上で、防炎性能も有しています。

■太陽工業株式会社 代表取締役社長 能村 祐己のコメント

このたび、「太陽のつぼみ」が最も高い膜構造サウナ建築物としてギネス認定されたことを、誇りに思います。万博という素晴らしい舞台で、社員たちの挑戦や工夫が形となり、大変喜ばしい成果を得ることができました。

「太陽のつぼみ」は、ととのうためだけのサウナではありません。「地球共感覚」というコンセプトのもと、訪れる方々が自分とつながり、人とつながり、地球とつながる感覚を得られる場所です。サウナは人と人を繋げ、世界を平和にする力があると信じています。今回の認定は、私たちの発想力と技術力を示すものであり、今後の挑戦を支える大きな自信につながるものです。

また「太陽のつぼみ」は、閉幕後の移設も視野に入れ、より多くの方々に体験していただけるよう検討しています。これからも、未来を見据えた新しい発想やデザインに挑戦し続け、膜の無限の可能性を引き出しながら、太陽グループが目指す、やわらかくあたたかい社会を形にしていきます。

ギネス世界記録(TM)の認定概要

・正式英語記録名：Tallest membrane-structure sauna building

・正式日本語記録名：最も高い膜構造サウナ建築物

・記録対象建築物：万博サウナ「太陽のつぼみ」

・認定高さ：8.4m

