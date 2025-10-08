『M&A仲介業界転職パーフェクトガイド』を無料公開！

ヤマトヒューマンキャピタル株式会社

M&A・ファンド・コンサル領域において豊富な転職支援実績を持つヤマトヒューマンキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀江 大介）は、M&A仲介業界の仕事や選考対策を徹底解説した『M&A仲介業界転職パーフェクトガイド』を無料公開いたしました。

▼概要

ダウンロードはこちら :https://yamatohc.co.jp/dd/ma-g_download_lp/?linkid=prtimes

本資料では、業界未経験の方でも理解しやすいように、M&A仲介の業務や選考対策を網羅。実務フローから面接準備まで、M&A仲介業界へのキャリアチェンジに役立つポイントを効率的に学ぶことができます。

▼パーフェクトガイド作成の背景

M&A仲介業界は高収入・高成長の魅力がある一方で、業務内容や求められるスキルが一般的に知られていないのが現状です。そのため、誤解や準備不足のまま選考に臨み、転職がうまくいかないケースも少なくありません。

本資料では、実務のリアルな流れやFA業務との違いを整理し、さらにヤマトヒューマンキャピタルがこれまで600名以上をM&A仲介へ導いた実績から得た「選考突破のノウハウ」をまとめています。信頼性の高い情報で、安心してキャリアチェンジに挑める内容となっています。

▼本資料でわかること

▼特典について

- M&A仲介の具体的な業務フロー- M&A業界は本当に稼げるのか？- M&A仲介とFA業務の違い- ヤマトヒューマンキャピタルが提供する面接対策・サポート内容- M&A仲介業界への転職成功事例

資料をダウンロード後、無料キャリア相談にお申し込みいただいた方には、特典として「選考対策資料」をプレゼントいたします。

これまでに600名以上をM&A仲介業界へ転職成功に導いた実績をもとにした、実践的なノウハウを無料でご提供します。

ダウンロードはこちら :https://yamatohc.co.jp/dd/ma-g_download_lp/?linkid=prtimes

▼ヤマトヒューマンキャピタルについて

ヤマトヒューマンキャピタル株式会社は、経営・ファイナンス領域（M&A、PE、VC、事業再生、CFOなど）に強みを持つ転職支援会社です。金融機関やコンサルティング、投資銀行など出身の専門コンサルタントが多数在籍し、ハイクラス層の転職支援に豊富な実績を誇ります。年間5,000名以上が登録・相談を行い、選考から年収交渉まで一貫して手厚くサポートする体制を整えています。

▼会社概要

社名 ：ヤマトヒューマンキャピタル株式会社

所在地 ：東京都千代田区平河町2-5-3 MIDORI.so NAGATACHO 4F

代表者 ：堀江 大介

事業内容 ：・人材紹介業、転職エージェント業（紹介事業許可番号 13-ュ-309116）

・ビジネス＆キャリア動画メディア「CARINAR」運営

会社HP ：https://yamatohc.co.jp/

CARINAR ：https://carinar.com/

▼お問い合わせ先

ヤマトヒューマンキャピタル株式会社 広報担当

メールアドレス：contact@yamatohc.co.jp

電話 ：03-6820-4702