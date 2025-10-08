★商品情報★10月17日(金)～コウメ太夫の新グッズが出るかと思ったら～、本当にコウメ太夫の新グッズが出ました～。チクショー！！

株式会社CRAZY BUMP

マンガ、アニメ、特撮などを始めとするサブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営している株式会社CRAZY BUMPは2025年10月17日(金)～2025年11月10日(月)の期間で墓場の画廊中野店と墓場の画廊ONLINE STOREにて開催する【コウメ太夫グッズ販売】の商品情報を公開致します。

♪コウメ太夫の新グッズが出るかと思ったら～

本当にコウメ太夫の新グッズが出ました～。

チクショー！！

シュールを超えた白塗りの狂気！狂い咲き芸人コウメ太夫が放つ、唯一無二の世界観をオリジナルグッズで完全再現！？

10月17日(金)より墓場の画廊中野店と墓場の画廊ONLINE STOREで販売開始！

チクショー Tシャツ／4,620円(税込)

サイズ：M～XXL

一度聞いたら二度と忘れることが出来ない「コウメ日記」をモチーフにしたTシャツが登場！フロントには千社札風の「チクショー」ロゴと梅の花がワンポイントでプリントされ、背面には今にもあの声が聴こえてきそうなコウメ太夫の全身がプリントされたチクショーすぎるデザイン！

顔面 ロングスリーブ Tシャツ／7,480円(税込)

サイズ：M～XXL

顔面白塗りの狂気！狂い咲き芸人コウメ太夫の驚きの白さをTシャツで完全再現！超チクショー級のインパクトで贈る顔面ロングスリーブTシャツが登場！フロントにはチクショーの絶叫が聴こえる顔面プリントに、左袖にはコウメ太夫おなじみのネタのカンペを再現！これさえ着れば、いつでもコウメ日記が再現出来る！？

耐水ステッカー3枚セット／1,650円(税込)

サイズ

千社札：W37mm×H110mm

顔面：W77mm×H110mm

狂い咲きコウメ太夫：W80mm×H115mm

♪コウメ太夫のステッカーが出るかと思ったら～、耐水ステッカーが３枚もセットになっていました～。チクショー！！大迫力のコウメ太夫の「顔面」「千社札」「狂い咲きコウメ太夫」の３枚が、耐水性抜群のステッカーになって登場！雨に濡れても滑らない、スベリ知らずの幸運ステッカー！

全身アクリルキーホルダー

サイズ：W56mm×H80mm

シュールを超えた白塗りの狂気！狂い咲き芸人コウメ太夫の唯一無二のネタ「コウメ日記」で舞い踊る、チクショーすぎるド派手なアクリルキーホルダーが登場！鍵やバッグなど大事なものにぶら下げて、チクショーな毎日をコウメ太夫と笑い飛ばそう！

【コウメ太夫グッズ販売】

期間 2025年10月17日(金) ～ 2025年11月10日(月)

時間 11:00～20:00

会場 墓場の画廊（中野店）/墓場の画廊ONLINE STORE

所在地 東京都中野区中野5-52-15中野ブロードウェイ3階

https://store.hakabanogarou.jp/view/category/ct1063

入場料 無料

主催 株式会社CRAZY BUMP

(C)Sony Music Artists.