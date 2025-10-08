DMM英会話、GMOリサーチ＆AI実施の顧客満足度調査で 総合ランキング第1位を獲得！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）が運営する「DMM英会話」（ https://eikaiwa.dmm.com/(https://eikaiwa.dmm.com/) ）はこの度、GMOリサーチ＆AI株式会社が運営する「GMO顧客満足度ランキング」の2025年「オンライン英会話 顧客満足度調査」において、顧客満足度 総合ランキング第1位を獲得いたしました。

詳細はこちら：https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/online-english_2025

「GMO顧客満足度ランキング」は長年にわたり市場調査のデータ提供や分析サポートを行ってきたGMOリサーチ&AI株式会社が、特定のサービスや商品を実際に利用した経験のある方のみを対象に、厳格な手法に基づいて調査を実施し、企業のブランド価値を可視化させた信頼性の高いランキングです。

■オンライン英会話 総合満足度ランキング

■総合ランキング1位のほか、5項目で1位を獲得

今回DMM英会話は「オンライン英会話部門」において、総合ランキング1位に加え、「申込みの簡単さ」、「カリキュラムの充実度」、「授業の受けやすさ」、「受講効果」、「コストパフォーマンス」の5つの評価項目で1位を獲得し、サービスのお申し込みから学習後の効果に至るまで、高い満足度を得られた結果となりました。

■「オンライン英会話 顧客満足度調査」概要

調査主体：GMOリサーチ&AI株式会社

調査方法：オンライン調査

調査回答者数：1,583名

規定人数：50人以上

調査期間：2025年6月12日～2025年8月12日

調査対象：

性別：指定なし

年齢：18～84歳

地域：全国

条件：以下すべての条件を満たす人

1）過去5年以内にオンラインの英会話授業を、1ヶ月以上受講したことがある人

2）毎月の支払い料金を把握している人（法人利用は除く）

なお、無料の体験レッスンのみ利用した人は対象外

調査企業・サービス数：24

定義：ビデオ通話ソフトを使って、オンライン（インターネット上）で講師と生徒が双方向にコミュニケーション可能な英会話レッスンを提供している企業

URL：https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/online-english_2025

■DMM英会話について

DMM英会話は、パソコン、タブレット、スマートフォンで24時間365日、いつでもマンツーマンレッスンを提供するオンライン英会話サービスです。「世界中とおしゃべりしよう」をブランドメッセージに、世界120ヵ国・約1万人の講師とのレッスンを通じて、楽しみながら英語を学べます。

企業研修や学校の授業にも導入され、使い放題のAIロールプレイや人気教材DailyNewsをはじめ、15,000点以上の教材を提供。また独自開発のレッスンシステムには、ビデオ通話や教材の閲覧、テキスト送受信などレッスンに必要な機能が完備されています。さらに、隙間時間に学べる「iKnow!」や「DMM英会話なんてuKnow?」、「今から8分レッスン」などの学習サポートサービスも提供中です。

グローバルで200万人以上の会員に利用され（※1）、「いちばん続けやすい、英会話」サービスを目指し、顧客満足度国内No.1オンライン英会話サービスとして拡大・成長を続けています。

※1 2025年現在の累計会員数（無料登録会員やDMM英会話のグローバル展開ブランド「engoo」などの会員も含む）

・DMM英会話：https://eikaiwa.dmm.com/

・DMM英会話公式X：https://x.com/DMMeikaiwa

・DMM英会話公式Instagram ：https://www.instagram.com/dmmeikaiwa/