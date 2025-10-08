『ブレイドアンドソウルNEO』10月15日(水)に予定している最新アップデート情報を公開！「ブレソFS放送局NEO」が10月9日(木) 19時に放送決定！
エヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、PCオンラインゲーム『ブレイドアンドソウル』のリメイク作品となる『ブレイドアンドソウルNEO』の、最新アップデート情報公開を含む生放送の決定をお知らせします。
■ブレソFS放送局NEO
【配信日時】
2025年10月9日(木) 19時～
【配信URL】
https://www.twitch.tv/bnsjpofficial
【出演者】
FSグラウカ
FSふんこ
公認配信キャスト
【概要】
10月15日(水)に予定している最新アップデートで登場予定の、伝説級ダンジョン「狂気の雪人の洞窟」に関するアップデート情報を公開するFS生放送が決定しました。
今回はゲストとして、公認配信キャストの方にご出演いただき、ゲーム知識を深めるための座学クイズコーナーを予定しています。
今回は、クイズの問題ごとに報酬が変わりますので、みんなで協力して全問正解を目指してください！
また、放送を記念した成長に役立つゲームアイテムのプレゼントも予定しているので、ぜひFS生放送をご視聴ください。
≪公認配信キャストのご紹介はこちら≫
https://events.ncsoft.jp/b25/08_bnsn_streamer/
≪「ブレソFS放送局NEO」の詳細はこちら≫
https://bns.ncsoft.jp/news/notice/bns/news/f25/251009FSliveneo09
【ゲーム概要】
2014年からサービス開始した「ブレイドアンドソウル」のアクション性はそのままに、グラフィックやキャラクター成長システムを大幅改善したリメイク作品。
「ジン族」、「ゴン族」、「リン族」、「クン族」4つの種族、プレイスタイルに合わせた8つの職業を選択してプレイ可能で、よりリアルなライティングや質感へと進化したグラフィックで戦闘や移動での高いアクション性を堪能できます。
タイトル：ブレイドアンドソウルNEO(ブレソネオ)
ジャンル：MMORPG
サービス開始日：2025年3月12日(水)
利用料金 基本プレイ無料（アイテム課金）
公式サイト：https://bns.ncsoft.jp/
公式X(旧Twitter)：https://x.com/bns_official_jp
公式Discord：https://discord.gg/TEFrmykNjE
公式YouTube： https://www.youtube.com/user/NCsoftJP
公式Facebook：https://www.facebook.com/NCSOFT.Japan
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bns_official_jp
公式Instagram：https://www.instagram.com/bladeandsoul_jp_official/
公式Bluesky：https://bsky.app/profile/bnsofficialjp.bsky.social
