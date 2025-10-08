バランス株式会社、株式会社埼玉新聞社と業務提携し、採用支援事業「リスケッチ」の構築、提供を開始

バランス株式会社

バランス株式会社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：葛谷篤志）は、株式会社埼玉新聞社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：関根正昌）と業務提携を締結し、埼玉県内企業向けの採用支援事業の構築を開始することをお知らせいたします。

業務提携の背景

バランス株式会社は、「日本の100年企業を世界に誇れるものに」というビジョンのもと、事業承継支援、事業開発支援、マーケティング支援、組織開発支援などを手がけ、特に後継者の新たなチャレンジを支援してまいります。

一方、埼玉新聞社は1944年の創業以来、埼玉県内における地域密着型の情報発信を通じて、企業と地域住民をつなぐ重要な役割を果たし、県内企業との強固なリレーションシップを築いています。

事業承継支援の課題の一つにあげられる人手不足が深刻化する中、特に地方企業においては優秀な人材の確保が経営課題となっています。事業承継を控える企業においては、次世代を担う人材の採用は企業の未来を左右する重要な要素です。

この課題解決に向け、バランス株式会社が持つ事業承継・組織開発・マーケティングの専門知識と、埼玉新聞社が持つ地域での信頼性と情報発信力、埼玉県内企業の理解、インタビュー力を融合させることで、より効果的な採用支援サービスの提供が可能になると判断し、今回の提携に至りました。

提携により提供するサービス概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nLS3vb3N1Ks ]埼玉県の企業のための採用筋力強化プログラム｜リスケッチ採用筋力強化プログラム｜「リスケッチ」

企業の採用の課題をあぶり出し、採用パンフレット / 採用サイトに必要なコンテンツを埼玉新聞社のインタビュー力で活用して強化いたします。

企業の魅力を改めて可視化することで、長く定着する人財の確保を目指したサービスです。

- 現在の採用プロセスに不足しているコンテンツを、ワークショップ形式で選びます。- 埼玉新聞社がインタビューを実施し、採用パンフレット / 採用サイトの原稿をお作りします。- さらに、アルバイト / パート採用など、採用プラットフォームが多岐にわたるものをAIを活用して自動化するサービスのご用意もございます。

厚生労働省が掲げる、ユースエル認定制度などの取得の際には、県内企業の雇用環境に向き合っている内容なども埼玉新聞社の誌面での取り上げます。

採用サービス / ポータルが多様化する中で、Airワーク（Indeed）/ en-gage / 求人ボックス /Wantedlyなどの、情報掲載をAIを活用して、一括で更新するサービスも用意しており、人事部・採用部門がない会社でも安心してお使いいただけます。埼玉新聞社の取材力を活用して、リアリティのある情報とAIを組み合わせることで精度の高い配信内容を自動化いたします。

埼玉県内企業の人財流出に対して、企業の魅力を引き出し、地域の活性化を、採用支援事業の一つの形としてご支援を行います。

採用サイトをお持ちでない企業でも活用できるプランの用意もあります。

本サービスは、高校生採用 / 大卒新卒採用 / 中途採用に関わらず、ご活用いただけます。

また、業種等は選びません。

イベント概要

詳細を見る :https://re-sketch.com/

2025年10月23日（木）に、埼玉県内の企業向けの「リスケッチ」サービス説明セミナーを実施。

埼玉県内企業の為の「採用筋力強化セミナー」

開催日時｜2025年10月23日（木）16:30～18:00

会場｜渋沢MIX

〒330-0843

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４丁目２６２－１８

開催形式｜オフライン（事前申込制） / オンライン同時開催

オンラインは、ZOOM URLを事務局より発行いたします。

開催主催｜株式会社埼玉新聞社

参加費用｜無料

定員｜オフライン40名 / オンライン100名

セミナー表紙

ゲストにライトアップ白石代表をお招きして、セミナーを実施いたします。

渋沢MIX開場イメージ

渋沢MIX会場イメージ

さいたま新都心駅から徒歩3分。

雨に濡れずにご来場いただけます。

イベント詳細

16:10｜開場

16:30｜開催 / オープニング

16:35｜埼玉新聞社が考える県内企業の課題と採用筋力とは

クロスメディア局企画営業部 リスケッチ担当 倉田

16:55｜小休憩

17:00｜採用関連サービスが多すぎて手が回らない。採用担当をAIで代用する必殺技

株式会社ライトアップ 代表取締役社長 白石 崇

17:40｜埼玉県内企業の強みと、採用コンテンツのあぶり出し。

学生 / 中途採用で使えるコンテンツの強化術

バランス株式会社 代表取締役 葛谷篤志

18:00 結び

*スケジュール / 登壇者は、当日に変更になる場合もございます。ご了承ください。

お申し込みはこちら :https://4163as.share-na2.hsforms.com/2ybOOF61YQmK6Dl85E6vPaQ

会社概要

左）埼玉新聞社 取締役 竹内 健二氏 / 右）バランス株式会社 代表取締役 葛谷 篤志株式会社埼玉新聞社 | バランス株式会社バランス株式会

代表取締役：葛谷篤志

所在地：埼玉県

設立：2025年9月事業開始

内容：事業承継支援、事業開発支援、マーケティング支援、採用支援

URL：https://b-alance.com/

株式会社埼玉新聞社

代表取締役社長：関根正昌

所在地：埼玉県さいたま市浦和区常盤6-4-25

創刊：1944年

事業内容：新聞発行業、出版業、イベント事業

URL：https://www.saitama-np.co.jp/