【ニューエラ】スエード、ボア、フランネルなど秋冬シーズンならではの素材を使用したヘッドウェアコレクションを発売
ニューエラジャパン合同会社
［9TWENTY(TM) SYNTHETIC SUEDE］ 5,500円
［Low Profile 59FIFTY(R) PLAID FLANNEL］6,600円
［9TWENTY(TM) BOA］ 4,950円
［BUCKET-01 Sailor Brim OVAL LOGO］ 5,500円
［59FIFTY(R) DOGEAR］ 7,150円
［KNIT TRAPPER］ 6,600円
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=r-8TsNZNtd4 ]
スポーツ、ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、2025年秋冬シーズンの最新ヘ
ッドウェアコレクションを、全国のニューエラストアと公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)にて発売いたしました。
※店舗によって在庫状況が異なりますので、こちら(https://support.neweracap.jp/hc/ja/articles/22061362638103-NEW-ERA-STORE-%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%81%AE%E5%BA%97%E8%88%97%E5%9C%A8%E5%BA%AB%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B)でご確認ください。
これからの季節に最適なスエードやボア、フランネルなど、あたたかみのある素材のキャップやハット
のほか、耳当て付きのドッグイヤーキャップやニットトラッパーなど、防寒性に優れたアイテムも多数
登場しております。バリエーション豊富なヘッドウェアコレクションをお楽しみください。
【ラインナップの一例】 ※価格はすべて税込
このほかの商品は、ニューエラ公式オンラインストアにてご覧いただけます。
https://www.neweracap.jp/
また、これらのアイテムを着用したキービジュアル、ムービーも公開いたしました。
【Look Photos】
【Movie】
