【ニューエラ】スエード、ボア、フランネルなど秋冬シーズンならではの素材を使用したヘッドウェアコレクションを発売

ニューエラジャパン合同会社

スポーツ、ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、2025年秋冬シーズンの最新ヘ

ッドウェアコレクションを、全国のニューエラストアと公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)にて発売いたしました。

※店舗によって在庫状況が異なりますので、こちら(https://support.neweracap.jp/hc/ja/articles/22061362638103-NEW-ERA-STORE-%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%81%AE%E5%BA%97%E8%88%97%E5%9C%A8%E5%BA%AB%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B)でご確認ください。

これからの季節に最適なスエードやボア、フランネルなど、あたたかみのある素材のキャップやハット

のほか、耳当て付きのドッグイヤーキャップやニットトラッパーなど、防寒性に優れたアイテムも多数

登場しております。バリエーション豊富なヘッドウェアコレクションをお楽しみください。

【ラインナップの一例】 ※価格はすべて税込

［9TWENTY(TM) SYNTHETIC SUEDE］ 5,500円［Low Profile 59FIFTY(R) PLAID FLANNEL］6,600円［9TWENTY(TM) BOA］ 4,950円

［BUCKET-01 Sailor Brim OVAL LOGO］ 5,500円［59FIFTY(R) DOGEAR］ 7,150円［KNIT TRAPPER］ 6,600円

このほかの商品は、ニューエラ公式オンラインストアにてご覧いただけます。

https://www.neweracap.jp/

また、これらのアイテムを着用したキービジュアル、ムービーも公開いたしました。

【Look Photos】

【Movie】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=r-8TsNZNtd4 ]