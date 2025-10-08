TechSuite株式会社、生成AIを活用したSEO記事執筆サービス「バクヤスAI 記事代行」にAnthropic社が開発した最新のAIモデル「Claude Sonnet 4.5」を導入

TechSuite株式会社

TechSuite株式会社（テックスイート／代表取締役: 畠山夏輝）は、当社が提供する「バクヤスAI 記事代行」サービスにおいて、Anthropic社が開発した最新のAIモデル「Claude Sonnet 4.5」を導入したことをお知らせいたします。

最新AIモデル「Claude Sonnet 4.5」の主な特長

「Claude Sonnet 4.5」は、従来のモデルと比較して、知能、速度、コストのバランスが業界最高水準に達した画期的なモデルです。

・専門性と技術力の向上：最先端のコーディング能力とシステム設計能力を持ち、専門的な情報への対応力が向上。また、指示への正確な準拠が可能。

・自律的なリサーチ能力：強化されたエージェント機能により、AIが長時間かつ広範囲にわたり自律的にリサーチや分析を実行。

・データ分析と創造性：優れたクリエイティブ生成能力に加え、推論やデータ分析に直結する数学能力も向上。

「バクヤスAI 記事代行」とは

「バクヤスAI 記事代行」には、下記の3つの特徴がございます。

１.弊社コンサルタントが記事の企画からメディア運用を支援

担当のコンサルタントがキーワードとタイトルを提案し企画から支援

150社以上のご支援、30,000記事以上作成の実績から培った運用ノウハウを活かし、貴社KPIを考慮した伴走支援

内部リンクやCTAの挿入などを提案し、成果にコミットしたサポートの提供

２.人間・専門家による徹底的な品質管理

お客様の業種やご要望に応じてチェックの体制を変更

人間・専門家の目で校正・校閲を実施

HTMLタグ付きで、SEO/LLMO対策実施済みの記事をご納品

３.業界No.1の導入実績を活かした独自開発のシステム

最先端の生成AIを複合的に組み合わせた独自開発の執筆ツール

お客様からのフィードバックをもとにプロンプトやAIモデル、ワークフローの最適化

30,000記事を超える記事作成を通して得た全社ナレッジを活かし、洗練されたマスタープロンプトを作成

代表的な事例（導入実績より抜粋）

株式会社ヤマダデンキ様（家電専門メディア）

自社ECサイト「ヤマダウェブコム」のオウンドメディア強化を実現。EC全般のコンサルティングから記事制作まで、包括的なメディア支援を提供中。

インタビュー記事：https://bakuyasu.techsuite.co.jp/case/case-101/

株式会社葬儀のこすもす様（葬儀業界メディア）

AIによる量産執筆と人間のファクトチェックを組み合わせ、葬儀業界特有のニッチな情報戦略に対応。SEO効果の向上、認知度アップ、サイト滞在時間の向上に貢献。

インタビュー記事：https://bakuyasu.techsuite.co.jp/case/case-98/

ビッグローブ株式会社様（総合メディア）

AIによる迅速かつ大量な記事作成により、コンテンツ制作にかかる工数の大幅な削減。担当者のリソースを別の業務に割り当てることでメディア運用が加速。

インタビュー記事：https://bakuyasu.techsuite.co.jp/case/biglobe/

TechSuite株式会社とは?

TechSuite株式会社は「生成AIとヒトの力を融合し、ビジネスの未来を創造する」をミッションに掲げるスタートアップ企業です。生成AIを活用したコンテンツSEO対策サービス「バクヤスAI 記事代行」や企業の採用活動を支援する「AIスカウトくん」などのサービスをご提供しております。

「バクヤスAI 記事代行」紹介ページ: https://bakuyasu.techsuite.co.jp/

「AIスカウトくん」紹介ページ: https://techsuite.co.jp/ai-scout

会社ウェブサイト: https://techsuite.co.jp/