渋谷でNCT DREAMの公式コラボキャラクター「Dreamiez」のポップアップを開催

LINE Friends Japan株式会社


LINE発のグローバルキャラクターブランドLINE FRIENDSを展開するLINE Friends Japan株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長：金成勳)は、自社のフラッグシップストア「LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA」にてSM ENTERTAINMENT所属のボーイズグループNCT DREAMの公式コラボキャラクター「Dreamiez(ドリーミーズ)」のポップアップを開催します。DreamiezはNCT DREAMとLINE FRIENDSが一緒に制作したキャラクターで、メンバーそれぞれの個性とムードを可愛らしく表現した7匹の動物キャラクターで構成されています。初となる今回のポップアップでは「ドミーリーズ合唱団が歌うドリーム森」をテーマに、ぬいぐるみやフォトカードホルダー、フェイスポーチ、Tシャツなどがラインナップします。そして、会場にはフォトスポットやレシート写真機(無料)も登場。


また、Dreamiez’s Dream Forest商品は、LINE FRIENDS SQUARE オンラインストア(https://linefriendssquare.jp/collections/nct-dream-1)でも10/24(金) 11:00より同時発売され、全国のロフト4店舗(梅田・横浜・モユク札幌・栄)、HMV 4店舗(HMV&BOOKS SHINSAIBASHI・HMV&BOOKS HAKATA・HMV 栄・HMV仙台E BeanS)、SHIBUYA109阿倍野店でもPOP-UPが順次開催されます。



「Dreamiez's Dream Forest POP-UP」


・期間：2025/10/24(金)～11/4(火)


・場所：LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA(https://linefriends.co.jp/store) 2F


※10/24(金)～10/26(日)は事前予約制になります。事前予約およびポップアップの詳細はこちらのページ(https://preview.studio.site/live/EXawvdgJqD/news/hcc4ym_n)でご確認ください。


※10/27(月)以降はフリー入場になりますが、混雑状況により入場制限を行う場合がございます。



【商品ラインナップ】


















※お一人様1会計につき、各商品2点まで、ランダムトレーディングカードは7点までご購入いただけます。(LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYAとLINE FRIENDS SQUARE オンラインストアが対象です。)



【全国各地POP-UP情報】


下記会場にてPOP-UPを順次開催します。
※お一人様各アイテムの購入制限数および商品ラインナップは各店舗により異なります。


※フォトスポット、レシート写真機はございません。



＜Dreamiez's Dream Forest POP-UP in ロフト＞


・2025/10/24～11/9　梅田ロフト


・2025/10/24～11/9　横浜ロフト


・2025/10/24～11/9　モユク札幌ロフト


・2025/11/13～11/25　栄ロフト




＜Dreamiez's Dream Forest POP-UP in HMV＞


・2025/10/24～11/4　HMV&BOOKS SHINSAIBASHI


・2025/10/24～11/4　HMV&BOOKS HAKATA


・2025/10/24～11/4　HMV 栄


・2025/10/24～11/4　HMV仙台E BeanS




＜Dreamiez's Dream Forest POP-UP in SHIBUYA109阿倍野店＞


・2025/10/31～11/13　SHIBUYA109阿倍野店 DISP!!!


LINE FRIENDSについて


全世界で2億人以上が利用しているコミュニケーションアプリ「LINE」のスタンプから始まったグローバルキャラクターブランド。ブラウン、コニー、サリー、チョコなどのオリジナルキャラクターをはじめ、グローバルスターBTSとともに開発し世界中で愛されている「BT21」、minini、JOGUMAN(ジョグマン)、DINOTAENG(ダイノテン)、MNH(エムエヌエイチ)、LINE Creators Marketから生まれた「うさまる」「ねこぺん日和」などを展開している。さらには「原神」のIPビジネス展開などグローバル企業とのパートナーシップを続々展開し、Z世代を中心に世界中にファンを有している。2015年1月にLINEから独立法人として分社したLINE FRIENDSは、現在、ソウル、ニューヨーク、LA、東京、上海など18地域に進出しており、8のECプラットフォームを運営している。



■公式ブランドサイト：https://linefriends.co.jp


■公式オンラインストア： https://linefriendssquare.jp


■フラッグシップストア(渋谷)：https://linefriends.co.jp/store


■公式X：https://x.com/JP_LINEFRIENDS


■公式Instagram：https://www.instagram.com/linefriends_japan/




■NCT DREAM


NCT DREAMは、MARK、RENJUN、JENO、HAECHAN、JAEMIN、CHENLE、JISUNGで構成されたSM ENTERTAINMENT所属の7人組ボーイズグループです。悩みと成長、自由など青春の多様な姿を多彩な音楽のストーリーとして描き、独自の世界観を通じて全世界のファンに癒しと共感、夢をお届けしています。


