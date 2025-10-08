株式会社ホスピタリティオペレーションズが、スマイルホテルをはじめとするホテル事業の口コミ対応の効率化とMEO対策を目的に「口コミコム」を導入

株式会社mov

株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区）が提供する、店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」が、株式会社ホスピタリティオペレーションズ（代表取締役：田中 章生、本社：東京都千代田区）において、ホテル事業における口コミ対応の効率化とMEO対策を目的に採用されたことをお知らせいたします。これにより、口コミ情報を一元的に管理・活用することで、業務効率の向上やサービス改善を目指すとともに、Googleマップを活用した認知拡大と来館促進につなげていきます。

■導入前の課題

株式会社ホスピタリティオペレーションズでは、これまでも口コミ対応や分析に取り組んできましたが、口コミ対応に時間を取られており、返信業務を効率化してコア業務に注力したいという課題を抱えていました。

また、エリアや施設の特性によってはインバウンド需要が大きな比重を占めるケースもあり、訪日客を意識した情報発信や口コミ活用

の強化が求められていました。

■導入後、口コミコムに期待すること

口コミコムの導入により、以下の効果が期待されています。

・口コミ対応業務の効率化

口コミコムの管理画面で各媒体の口コミを一元管理し、AIによる要約・分析機能を活用することで、現場の業務負担を軽減。これにより、スタッフが本来注力すべきコア業務に集中できる運用体制を実現します。

・インバウンド対策の強化

多言語での情報発信や、海外ユーザーからの口コミ取得を支援し、訪日客への認知を拡大します。海外口コミは高評価や特徴的なキーワードが多く、MEO評価にも寄与するため、今後の集客やサービス改善に活かせることが期待されます。

・MEO対策の強化

Googleマップの情報を適切に整備することで、ホテルの認知拡大や予約導線の強化が期待されます。また、Googleマップの投稿機能を活用し、ホテルに関する最新情報を発信することで、他のデジタルマーケティング施策との相乗効果も見込まれます。

今後も当社は「口コミコム」を通じて、さまざまな企業に貢献してまいります。

サービス詳細はこちら :https://kutikomi.com/forhotel/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hospitality-operations【tripla株式会社×株式会社mov 共催セミナーを開催！】

宿泊施設の自社予約を増やす3つのポイントを解説！～施設の認知拡大・予約導線づくり・予約率向上～



本セミナーでは、宿泊施設の認知向上と自社予約につなげるために必要な Googleビジネスプロフィール（GBP）・Googleマップの活用や口コミの重要性についてmovから解説。



そしてtripla社からは、公式サイト予約システムの最適化とGoogleマップとの連携によって、OTAと併用しながらも、自社予約を着実に伸ばしていくための実践的な施策をご紹介します。

■ 開催日時：2025年10月16日（木）14:00~15:00

■ 開催方法：オンライン

■ 参加費用：無料

口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」とは

セミナー詳細はこちら :https://academy.kutikomi.com/seminars/202510_tripla/

口コミコムは、国内外の口コミサイトを”もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞

自社HPを含む31サイトと連携！

店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムでは、自社HPやGoogle マップを含む国内外31サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます。

＜口コミコム特徴その2＞

口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しいお客様の声を様々な軸で定量的に分析し、経営判断や店舗改善に役立てることができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションも実現します。

＜口コミコム特徴その3＞

インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムではインバウンド対策において重要なGoogleマップや大衆点評ほか海外サイト、自社HPの店舗検索ページを一括で管理・運用できます。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をご支援します。

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。

【会社概要】

「口コミコム」導入企業様

会社名 ：株式会社ホスピタリティオペレーションズ

所在地 ：東京都千代田区神田錦町二丁目５番１６号 名古路ビル新館８階

代表取締役社長 ：田中 章生

WEBサイト：https://www.hospitality-operations.co.jp/



「口コミコム」運営企業

会社名：株式会社mov

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

URL： http://mov.am/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社mov 広報担当：新原

メールアドレス：pr@mov.am

電話：070-9343-8235