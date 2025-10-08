【BETTY′S BLUE】 40th Anniversary 2025 AUTUMN・『BETTY’S BLUE REVIVAL COLLECTION』と『エイミーちゃんと過ごす秋』が登場！

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社キャン（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）が展開するレディースブランド「BETTY’S BLUE（ベティーズブルー）」は、秋の新作アイテムを10月10日（金）に自社ECサイト「CAN ONLINE SHOP」にて発売いたします。

特集ページ：https://www.canshop.jp/ap/s/v?sort=fsdt+desc&fq=bd:CAN18&fq=kw:bettys_2025autumn_all*(https://www.canshop.jp/ap/s/v?sort=fsdt+desc&fq=bd:CAN18&fq=kw:bettys_2025autumn_all*)

今年40周年を迎えたベティーズブルーでは、様々なアニバーサリー企画をご用意しております。今回はブランドを代表するコレクションラインをイメージした『BETTY’S BLUE REVIVAL COLLECTION』と、人気キャラクター『エイミーちゃんと過ごす秋』をテーマにしたアイテムを全12型展開いたします。

『BETTY’S BLUE REVIVAL COLLECTION』では、ブランドを象徴する“チェック”で統一したアイテムを4型ご用意いたしました。過去に販売され大人気だったパッチワークスカートは、今風にシルエットをアップデートし、ポイントのブラックレース使いは当時の雰囲気を再現。そのほか、同生地のシャツジャケットと自由自在にアレンジできる大判のストール、インパクトのあるビッグシュシュを展開いたします。

『エイミーちゃんと過ごす秋』をテーマにしたコレクションでは、エンブレム風にプリントしたスウェットと、エイミーちゃんのカウボーイ姿をバックプリントしたシャツ、さりげないワッペン使いがポイントのカーディガンが登場。

雑貨アイテムは、折り畳み式のサコッシュや刺繍入りキャップなど秋のお出かけにぴったりのアイテムを取り揃えました

オシャレがより一層楽しくなるこの季節に、BETTY’S BLUEのAUTUMN COLLECTIONをぜひお楽しみください。

■BETTY’S BLUE『2025 AUTUMN COLLECTION』販売概要

発売日：10月10日（金）12時

販売場所：自社ECサイト「CAN ONLINE SHOP」（ https://www.canshop.jp/ap/s/v?sort=fsdt+desc&fq=bd:CAN18&fq=kw:bettys_2025autumn_all*(https://www.canshop.jp/ap/s/v?sort=fsdt+desc&fq=bd:CAN18&fq=kw:bettys_2025autumn_all*) ）

＊「エイミーちゃんライン入りカーディガン」および「エイミーちゃんチェックシャツ」は、10月20日(月)発売予定

■BETTY’S BLUE 2025 AUTUMN『BETTY’S BLUE REVIVAL COLLECTION』アイテム詳細

※価格はすべて税込

BETTY’S BLUE チェック柄スカート

カラー：レッド/ネイビー

価格：\8,690

過去に人気のあったチェックスカートを再現！

パッチワーク風にチェック柄をランダムに切り替え、ポイントにブラックのレースをあしらいました。

BETTY’S BLUEらしい王道スタイルを楽しめる1枚です。

BETTY’S BLUE シャツジャケット

カラー：レッド/ネイビー

価格：\8,690

ジャケット感覚で着られるゆったりとしたチェックシャツ。

コーデュロイ素材の衿がアクセントに！

同柄のスカートとセットアップで着用いただくのもおすすめです。

BETTY’S BLUE チェックストール

カラー：レッド/ネイビー

価格：\4,290

シャツジャケット、スカートと同生地を使用した大判ストール。

肩にかけたり、腰に巻いたり、フードのように巻いたり、様々なアレンジが可能。

ふちには小さめのフリルでBETTY’S BLUEらしい可愛らしさをプラスしました。

BETTY’S BLUE BIGシュシュ

カラー：レッド/ネイビー

価格：\2,420

各アイテムと同じチェック生地を使用したビックシュシュ。 ヘアアレンジでの使用はもちろん、アクセサリー感覚で腕につけても◎

身に着けるだけで一気に秋気分が高まるアイテムです！

【NAVY LOOK】

BETTY’S BLUE チェック柄スカート／ネイビーBETTY’S BLUE シャツジャケット／ネイビーBETTY’S BLUE チェックストール／ネイビーBETTY’S BLUE BIGシュシュ／ネイビー

■BETTY’S BLUE 2025 AUTUMN『エイミーちゃんと過ごす秋』アイテム詳細

※価格はすべて税込

エイミーちゃんプリントプルオーバー

カラー：グレー

価格：\5,390

カレッジ風デザインのエイミーちゃんをプリントしたプルオーバー。

袖口にはさりげなくエイミーちゃんのフェイスシルエットをあしらいました。

エイミーちゃんラインカーディガン

カラー：ピンク

価格：\5,720

ゆったりとしたライン入りカーディガン。

胸元にさりげなくあしらったエイミーちゃんがとってもキュート！

※10月20日(月)発売

エイミーちゃんチェックシャツ

カラー：キャメル/ダークブラウン

価格：\6,490

秋らしいチェック柄のシャツは、カウボーイ姿のエイミーちゃんをバックにプリントしました。

※10月20日(月)発売

エイミーちゃん刺繍キャップ

カラー：ベージュ/ブラック

価格：\3,850

フロントにちょこんとあしらったエイミーちゃん刺繍がポイントのキャップ。

バックには「BETTY'S BLUE」のロゴ入り。

エイミーちゃんサコッシュ

カラー：ピンク

価格：\3,190

前後両方に刺繍をあしらったサコッシュ。

エイミーちゃんらしいピンクカラーで、コーディネートのアクセントに。

エイミーちゃんフラットポーチ

カラー：ピンク

価格：\2,750

エイミーちゃんを刺繍したナイロンポーチ。

細々したものを収納するのに便利です！

エイミーちゃんポーチ付きエコバッグ

カラー：ピンク

価格：\3,850

エイミーちゃんのぬいぐるみポーチとエコバッグのセット。

お顔の中にエコバックを収納可能。

エイミーちゃんフロッキーチャーム

カラー：ピンク

価格：\2,530

フロッキー素材を使用したエイミーちゃんのチャーム。

お座りポーズで自立もでき、お部屋に飾るのもおすすめです！

※株式会社キャンは、株式会社ストライプインターナショナルのグループ会社です