【earth music&ecology】Disney Collectionより『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』が登場！“不気味さ×可愛さ”が魅力のアイテムを10月17日(金)に発売
株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）の主力ブランド「earth music&ecology（アース ミュージック&エコロジー）」は、Disney Collection『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』のアイテムを10月17日（金）に全国のearth music&ecology店舗および自社ECサイト「STRIPE CLUB」にて発売いたします。
特集ページ：https://stcl.page.link/aRA2
earth music&ecologyより、ハロウィンシーズンに向けて気分を高める『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』のDisney Collectionが登場。作品がもつダークな雰囲気をブランドらしく落とし込んだ全4アイテムを展開いたします。
主役の「ジャック」がポイントのニットカーディガンは、愛犬「ゼロ」のお墓やコウモリ、メッセージなどを前後両方に刺繍。トレンドのダブルジップを採用し、1枚でも着映えるデザインに仕上げました。また、作中の人気キャラクターをプリントしたパーカーは、ちょっと不気味な作品の世界観を表現。カラーごとに異なるアートをプリントし、袖口には各アートにあわせたモチーフ刺繍を施しました。
そのほか、トレンドのチャームも2種類ラインアップ。「ジャック」や「ゼロ」のミニプレートとパールにレースリボンを組み合わせたフェミニンなチャームと、キャラクターとフリンジがポイントのカジュアルなデザインをご用意しております。
『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の不気味さに、earth music&ecologyの可愛いらしさをマッチさせた特別なコレクションにぜひご注目ください。
■earth music&ecology Disney Collection「The nightmare before Christmas」販売概要
発売日：10月17日（金）※ECサイトは同日12時以降、順次
販売場所：全国のearth music&ecology店舗 ※イクスピアリ店を除く
自社ECサイト「STRIPE CLUB」（ https://stcl.page.link/aRA2 ）
ZOZOTOWN、楽天ファッション、マルイモール、LOCOND、iLUMINE、＆mall、d fashion、オンワード
予約開始日：10月8日（水）12時
予約受付先：「STRIPE CLUB」、楽天ファッション、マルイモール
販売アイテム：トップス2型、チャーム2型 全4型
■earth music&ecology Disney Collection「The nightmare before Christmas」商品詳細
※価格はすべて税込
ナイトメア/ダブルジップニットカーディガン
カラー：Ecru/Black
価格：\5,999
ナイトメア/アソートプリントパーカー
カラー：Oatmeal/Gray Mixture/Navy
価格：\5,999
ナイトメア/レースリボン付チャーム
カラー：Silver/Gold
価格：\2,499
ナイトメア/アソートフリンジチャーム
カラー：Purpler/Brown/Charcoal
価格：\1,999