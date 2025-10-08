五輪金メダリスト岡慎之助、橋本大輝らが出場！「世界体操2025 ジャカルタ大会」をCS放送日テレジータス/日テレNEWS24/BS日テレにて10月22日(水)より生中継！

株式会社ＣＳ日本岸里奈(C)日刊スポーツ/アフロ、岡慎之助(C)アフロ、杉原愛子(C)森田直樹/アフロスポーツ、橋本大輝(C)アフロ

パリ五輪で輝いた体操ニッポン。キングと呼ばれたレジェンド内村航平は世界体操で個人総合6連覇を含む19個のメダルを獲得。内村航平の後を受け、体操ニッポンのエースになったのが橋本大輝選手。前回2023年ベルギー大会では個人総合で金メダルを獲得し、体操競技では「キング・オブ・ジムナスティックス」と称される個人総合で日本選手として内村航平以来となる連覇を達成した。

そして今年、体操ニッポンが新たな戦いに挑む。体操の世界一決定戦「世界体操2025」。

舞台はインドネシア・ジャカルタ。パリ五輪金メダリスト岡慎之助や、男子個人総合3連覇を狙う橋本大輝らが出場！東京五輪２冠の橋本は日本代表の主将を担い、パリ3冠の岡は世界体操の初優勝を狙う。女子はNHK杯で10年ぶり優勝を果たした杉原愛子や、18歳岸里奈らが出場。現役復帰した杉原は6月のアジア選手権個人総合でも優勝するなど、日本女子をけん引する。

体操競技世界最高峰の舞台で、豪快な技と洗練された完璧な演技を披露する選手たちの勇姿をお見逃しなく。

また、今大会では体操界のレジェンド内村航平さんが世界体操スペシャルアンバサダーに就任。内村航平さんが橋本大輝選手・岡慎之助選手にインタビューした金メダリスト3人による特別対談の様子も放送の中で紹介します！ぜひお楽しみに！

＜放送日程＞

世界体操2025 ジャカルタ大会

男子個人総合 決勝

・10月22日(水) 20：30～23：30 生中継/配信 日テレジータス

女子個人総合 決勝

・10月23日(木) 20：30～23：00 生中継/配信 日テレNEWS24*2

・10月24日(金) 13：30～16：00 VTR/配信 日テレジータス

種目別 決勝１.

・10月24日(金) 16：00～20：00 生中継/配信 日テレジータス

種目別 決勝２.-1

・10月25日(土) 16：00～19：00 生中継/配信 日テレNEWS24*2

・11月13日(木) 14：30～17：30 VTR/配信 日テレジータス

種目別 決勝２.-2

・10月25日(火) 19：00～20：54 生中継 BS日テレ

・11月13日(木) 18：00～20：00 VTR/配信 日テレジータス

＊2スカパー!/スカパー!プレミアムサービスにて日テレジータスをご契約の方は無料でご視聴いただけます。スカパー!番組配信(日テレジータスオンデマンド)でもご視聴いただけます（事前にMyスカパー!の登録が必要です）

※放送時間/放送内容変更の可能性あり

■男子競技

解説：米田功（アテネ五輪団体金メダリスト、鉄棒銅メダリスト）

実況：川畑一志（日本テレビアナウンサー）

■女子競技

解説：寺本明日香（ロンドン五輪・リオ五輪日本代表）

実況：徳島えりか（日本テレビアナウンサー）

＜主な出場選手＞ ※2025年9月30日現在

【男子】 岡慎之助(徳洲会体操クラブ)

橋本大輝(日本生命/セントラル)

南一輝(エムズ体操クラブ)

石澤大翔(徳洲会体操クラブ)

角皆友晴(順天堂大学)

金田希一(相好体操クラブ)

【女子】 杉原愛子(株式会社TRyAS)

岸 里奈(戸田市スポーツセンター/クラーク記念国際高等学校)

岡村 真(相好体操クラブ/四日市大学)

中村遥香(なんば体操クラブ-ngc/相愛学園)

