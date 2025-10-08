『街の総合洋品店』をテーマに創業67年の“伝統”と“革新”を表現　新たなAOKIを体現する銀座本店がフルリニューアル！！

株式会社AOKI

株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）は、現行事業モデルからの転換・刷新を図るべく2024年より新たに、『仕事も、人生も輝かせる LIFE&WORK STYLEのAOKI』をビジョンに掲げ、2024年から新たな商品開発やプロトタイプ店舗の構想に取り組んでまいりました。この度新たなAOKIを体現する場として、大型旗艦店であるAOKI銀座本店をフルリニューアルいたしました。本改装に伴い、ビジネスのみならずカジュアル・レディースの売場面積を拡大し、銀座店独自のロイヤルスーツコーナーを新設。国内・海外問わずさまざまなお客様のニーズに応え、商品・売場・接客で顧客満足を追求する体制を築いてまいります。

■AOKI銀座本店が「LIFE&WORK STYLEのAOKI」を体現する店舗へリニューアル！

2009年東京都内の旗艦店舗として東京都中央区に誕生した銀座本店は、今年でオープンから16年目を迎えました。駅前型の路面店で売場面積・ワンフロア250坪というスペースを有し、都心エリアの旗艦店として長きにわたり多くのお客様にご支持をいただいております。また、銀座・京橋は都内屈指のビジネス街でありながら、観光地としても人気のエリアです。AOKI銀座本店においてもコロナ禍以降は海外のお客様のご来店も増え、外国語対応が出来るスタッフの配置をはじめ、商品・接客・環境面を磨き上げお客様満足を日々追求しております。

そして、この度新たに「街の総合洋品店」をキーコンセプトに店内売場環境においてフルリニューアルを図りました。入口からオーダーコーナーまで伸びるレッドカーペットと木調の内装・什器が上質感を演出します。そして、新たな商品構成を実現するためレディースの売場を約1.7倍に拡大。メンズコーナーにおいてはコーディネートテーブルとインナー・シャツを中央に配置することで、ビジネス・カジュアルともにアイテムが選びやすく、会話をしながらお買い物を楽しんでいただける環境を整えました。そしてAOKI店舗では初めて全身のスタイリングが確認できる三面鏡をフィッティングルーム前に設置。大切な1着をゆったりと落ち着いた雰囲気で選んでいただける空間にするべく、レジカウンター横には重厚感のあるインテリアに囲まれたヘリテージラウンジを新たに配置いたしました。

今後もAOKIは、「LIFE＆WORK STYLEのAOKI」の実現に向け、商品・接客・店舗環境をより一層磨き上げ、さらなる顧客満足の追求に取り組んでまいります。

AOKI銀座本店リニューアル概要

■大型サイネージが迎える店舗入口

ご来店いただいたお客さまをお出迎えするため、 入口中央通路には、レッドカーペットを使用。メイン通路横には大型サイネージでLIFE＆WORK STYLEのコンセプトムービーを上映し入口から空間を演出。

■素材にこだわったアイテムが並ぶロイヤルコーナー

素材にこだわった金のスーツをはじめとした上質スーツ・シャツを表現するディスプレイを設置。上質・本物志向のお客様のニーズにお応えできる売り場を展開しております。銀座本店だけのインポート素材のスーツや革小物など特別な品揃えをご用意しております。

2025年秋冬においてはREDA社とのコラボレーションによりウール100％のロイヤルスーツの展開を強化。コーディネートアイテムとして上質素材のビジネスシャツや、細番手ウールを100％使った究極ニット365など多彩なラインナップをご用意。ビジネスシーンや大切な人に会う際の上品な装いが叶う、銀座本店ならではのコーナーとなっております。

■特別な空間ヘリテージラウンジ

重厚感のあるソファやインテリアに囲まれた

静かな空間で優雅なひとときをお過ごしいただけます。国内外問わずさまざまなお客様が行き交う「銀座」の街にふさわしい、落ち着きのある上質な空間を演出します。

■お見立てをサポートする「お見立て三面鏡」

フィッテイングルームにはAOKI店舗で初めて

三面鏡を設置。普段ご自身では見ることが難しい背面などさまざまな角度からスタイリングが確認できます。AOKIは商品セレクトからスタイリングまで、スタイリストが隅々までサポートいたします。

■広々とした空間のレディースコーナー

レディースコーナーの売場を約1.7倍に拡大し、

スーツからオフィスカジュアルで人気の神ラクセットアップ、神ラクカットソーなど商品ラインナップを充実。女性のお客様に気軽に立ち寄っていただけるよう、店前からも店内が見通しがよく、コーナー全体の雰囲気が感じられる空間となっています。

https://prtimes.jp/a/?f=d11795-1095-61d9e0c5ddefe4d3544fa57c7267e1aa.pdf