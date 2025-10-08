お掃除ロボット大集合！お掃除ロボットを一堂に集めたマッチングイベントを開催します！

神奈川県


-人材不足の今、ロボットという選択肢-
業務用清掃ロボット 導入相談会 開催！

人手不足や作業負担の増加が深刻化する中、清掃業務の効率化と品質向上は、あらゆる施設にとって喫緊の課題です。
そんな現場の声に応えるべく、最新の業務用清掃ロボットを一堂に集めた【マッチングイベント】を開催します！


複数メーカーの清掃ロボットを展示し、実際の稼働デモを通じて性能や操作性を比較いただけます。
さらに、導入・運用に関する疑問や課題にお応えする個別相談ブースや、補助金制度の紹介コーナーも併設。現場のニーズに寄り添いながら、最適なソリューションをご提案します。


業務効率化に向けた第一歩を、ぜひこの機会に。

ビルメンテナンス・不動産業の方はもちろん人手不足でお悩みのあらゆる業種の方、一般の方もぜひご参加ください。
10種以上のロボットをその場で比較できる貴重な機会となっております。最新ロボットの実力を、未来の清掃現場を、ぜひその目でお確かめください。


開催期間


2025年10月31日（金曜日）
13時00分開始～17時00分終了（予定）


開催場所


ロボット企業交流拠点　ロボリンク


〒251-0052
神奈川県藤沢市藤沢559角若松ビル6F
藤沢駅北口より徒歩2分


https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0604/robolink/index.html


内容


13時00分～一般開放


　　　　　　対象：一般の方、ロボット活用に関心のある企業
　　　　　　ビルや学校などの施設で活躍中の清掃ロボットを展示。
　　　　　　最新技術を実際に体験することができます。
　　　　　　どなたでもお気軽にご来場ください。



14時30分～基調講演


　　　　　　対象：ロボット活用に関心のある企業
　　　　　　タイトル：清掃業界におけるロボット活用の実際
　　　　　　講師：月刊『ビルクリーニング』編集長　比地岡 貴世 様



15時30分～プレゼンステージ、個別相談会


　　　　　　対象：ロボット活用に関心のある企業
　　　　　　清掃ロボット企業各社が、製品技術を紹介します。
　　　　　　合わせて、個別相談会を開催。
　　　　　　実際の動作をご覧いただきながら、導入に関するご相談をお受けします。


対象


ロボット活用に関心のある企業、一般の方


募集人数


50名程度（先着順・事前申込制）


費用


無料


申込方法


以下のリンクより必要事項をご入力の上、お申込みください。


お申込みフォームはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdeyHkO1l1H3Qmrtv9rhsZa79ErId7c4f50_51-2FUle8wZA/viewform)


※出展企業のお申し込みは終了しました


主催者


県・公益財団法人湘南産業振興財団


問合せ先


ロボット企業交流拠点　ロボリンク


〒251-0052神奈川県藤沢市藤沢559 角若松ビル6階
TEL/FAX : 0466-90-3490