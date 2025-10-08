『#コンパス2.0 戦闘摂理解析システム』より、13(サーティーン)、零夜、ジャンヌたちの「Tシャツ」「パスケース」や、Voidollの「トートバッグ」など様々な新作グッズが新登場！【株式会社コスパ】
通販を含むコスパオフィシャルショップほかにてご予約受付中です。
発売日は＜2025年12月中旬＞予定です。
【COSPA（コスパ）】／『#コンパス2.0 戦闘摂理解析システム』商品情報はこちら
┗ https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/02188/mode/series
商品情報■Tシャツ 全3種
13（サーティーン） Tシャツ
零夜 Tシャツ
ジャンヌ Tシャツ
発売日：2025年12月中旬
サイズ：S/M/L/XL
カラー：BLACK
価格：各3,300円（税込）
丈夫で快適な着心地。
季節を問わず快適に着られる、長く愛用できる一枚。
■Voidoll ラージトート
発売日：2025年12月中旬
サイズ：（約）縦40×横48×マチ15cm
カラー：BLACK
価格：1,980円（税込）
大容量で、エコバッグとしても活躍！
・イベントやお買い物で活躍する大型サイズ
・裏面は無地です
■Voidoll ショルダートート
発売日：2025年12月中旬
サイズ：（約）40×34×マチ13cm
カラー：BLACK
価格：2,200円（税込）
スナップボタンと内ポケットつき。
耐久性が高く、斜めがけにも対応！
■パスケース（ナスカン付き） 全7種
（13（サーティーン） ／零夜／ジャンヌ／アダム／ソーン／リリカ／ルルカ）
発売日：2025年12月中旬
サイズ：（約）10.5cm×7cm
価格：各1,650円（税込）
便利なナスカン付きパスケース
通勤・通学に最適！
■Voidoll リールキーホルダー
発売日：2025年12月中旬
サイズ：（約）縦8×横3.8×リールの長さ50cm
価格：1,650円（税込）
鍵やパスケースを付けられる伸縮自在の便利ツール！
【基本予約受付期間】～2025年10月26日（日）
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。
(C)NHN PlayArt・dwango／#コンパス管理委員会2.0
■関連リンク
発売元：株式会社コスパ
ブランド：COSPA(コスパ)
┗ 作品やキャラクターへの愛を表現できるグッズやアパレルを展開。Tシャツを中心に、幅広い世代に向けて多彩な商品を提供しています。
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。
※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。
